La dernière supercarte de la Voie Lactée « dessine » la matière noire qui nous entoure et révèle la trajectoire du mystérieux Nuage de Magellan

En 2019 on avait déjà vu que la Voie Lactée était loin d’être plate, mais plutôt contorsionniste. Dans son étude, nous avons décrit sa forme, même comme « un hamburger avec trop de laitue », et dans la carte la plus récente de la Voie lactée L’existence du Grand Nuage de Magellan et son parcours dans notre quartier ont été confirmés.

Le Grand Nuage de Magellan (et le Petit) donne le vertige aux scientifiques depuis des années, considérant son schéma de mouvement comme l’un des grands mystères cosmiques qui nous entourent. Une des hypothèses est qu’ils seraient en train de disparaître et cette nouvelle carte parle aussi de la disparition, mais quant à quoi entrerait en collision avec la Voie lactée dans 2 milliards d’années.

Nous t’avons attrapé, Big Cloud, et tu te rapproches de plus en plus

Bien que les missions les plus récentes nous aient permis de voir la Voie lactée avec des détails impressionnants, il reste encore beaucoup à savoir, surtout ce qu’on ne voit pas. Nous nous référons à la matière noire, un autre des grands mystères dont la résolution implique une grande difficulté car il est même difficile de l’inférer.

Par conséquent, cette carte, résultat d’un travail publié dans Nature, a été si intéressante, car au-delà de nous donner plus de données sur la forme de notre galaxie, ce qu’elle a accompli est de démontrer la présence, la forme, la taille et l’emplacement du Grand Nuage de Magellan, en plus de donner plus d’informations sur son étrange déplacement. Et c’est lié à la présence de matière noire dans la Voie lactée.

L’étude a été réalisée en utilisant à nouveau les informations de Gaia (ESA), en plus de celles du télescope Neowise (NASA), en particulier les données collectées entre 2009 et 2018. Les chercheurs se sont concentrés sur la région la plus éloignée de la Voie lactée, connue sous le nom de halo galactique, avec une faible densité d’étoiles.

Représentation du halo dans la Voie Lactée et les Nuages ​​de Magellan. Image : Nature

C’est dans cette région qu’ils localisent une grande quantité de matière noire, qui, comme nous nous en souvenons en « voyant » son apparition possible (si nous pouvions la voir), est considérée comme 23% de toute la matière de l’univers. Nous ne pouvons pas le voir parce que n’interagit pas avec la lumièreEn fait, nous savons qu’il existe en détectant son influence gravitationnelle, et sur cette carte ce qu’ils ont vu est le chemin qui aurait tracé le Big Cloud.

Selon les astronomes du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, auteurs de l’ouvrage, le Grand Nuage de Magellan « a navigué à travers le halo galactique de la Voie lactée comme un navire dans l’eau, créant une traînée d’étoiles derrière lui ». En plus de cela, dans son voyage spatial le Cloud aurait laissé une traînée de matière noire dans son sillage.

On voit la représentation de tout cela dans cette animation, en voyant l’espace que la matière noire occuperait dans le halo et le chemin que le Grand Nuage (LMC par Grand Nuage de Magellan). Et un autre aspect curieux est que finalement le déplacement du Nuage est déterminé dans la mesure du possible, qui comme prévu se rapproche de nous mais pas seulement en passant, mais entrer en collision avec la Voie Lactée dans 2 milliards d’années car son orbite est réduite par interaction avec la matière noire.

En fait, cette carte est intéressante car permet d’étendre l’étude de la matière noire, considéré comme le squelette ou l’échafaudage de l’univers. Les chercheurs pensent que cela pourrait jeter une nouvelle base (ainsi que des études supplémentaires et plus de données) pour différentes théories sur la nature de la matière noire. Parmi eux, celui qui peut être constitué de particules, qui s’intègre dans diverses simulations comme celle que nous avons évoquée en parlant de la « voir ».

Image | NASA/CXC/UMass/QD Wang ; Radio : NRF / SARAO / MeerKAT