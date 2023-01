The Walking Dead peut être diffusé dans son intégralité sur Netflix.

La dernière saison de The Walking Dead est maintenant diffusée sur Netflix

Vous pouvez maintenant diffuser tout Les morts qui marchent sur Netflix. Depuis plus d’une décennie, AMC diffuse de nouveaux épisodes de Les morts qui marchent à la télévision, mais avec l’essor des services de streaming, tous les fans n’ont pas pu regarder la série sur le câble. Certains ont été assez patients pour attendre que chaque saison arrive pour le streaming sur Netflix, et il y en a encore beaucoup qui n’ont pas pu rattraper la fin lorsque la dernière saison s’est déroulée sur AMC l’année dernière. Maintenant, Netflix change cela en lançant 2023 avec chaque saison de l’original jusqu’à la onzième et dernière saison maintenant disponible pour regarder sur la plateforme de streaming.





Voyant Les morts qui marchent arrivé à son terme en 2022 a marqué la fin d’une époque. Inspiré de la série originale de bandes dessinées de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard, Les morts qui marchent a été adapté pour la télévision par Frank Darabont. Son premier épisode a été créé en 2010 et ce fut un succès instantané pour AMC. Les saisons suivantes ont vu Les morts qui marchent devenir l’une des émissions les plus regardées à la télévision, dépassant à un moment donné 17 millions de téléspectateurs en direct au sommet de sa popularité. Des millions de ces téléspectateurs finiraient par diminuer au cours des saisons suivantes, mais peut-être que beaucoup d’entre eux reviendront là où ils se sont arrêtés pour se gaver du reste de la série maintenant qu’elle peut être diffusée sur Netflix.

FILM VIDÉO DU JOUR

L’histoire commence en suivant Andrew Lincoln dans le rôle de Rick Grimes, un shérif d’une petite ville qui se réveille dans une apocalypse zombie sans aucune idée de l’endroit où se trouve sa famille. Au fur et à mesure que le spectacle avançait, le casting de l’ensemble grandissait, et tandis que Lincoln finirait par partir en tant que membre de la distribution à plein temps dans la saison 9, les favoris des fans restants ont maintenu le spectacle pendant encore deux saisons. Parmi les autres stars notables de la série figurent Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Danai Gurira, Josh McDermitt, Christian Serratos, Ross Marquand, Steven Yeun, Chandler Riggs, Sarah Wayne Callies, Michael Rooker, Khary Payton, Jon Bernthal, David Morrissey, Lennie James. , Scott Wilson, Emily Kinney et bien d’autres.





The Walking Dead vit à travers des émissions dérivées

AMC

La franchise n’est pas encore morte, car l’histoire se poursuivra dans diverses retombées. Andrew Lincoln et Danai Gurira seront de retour en tant que Rick et Michonne dans une série limitée après les deux lors de leurs retrouvailles. Une série distincte se concentrera sur Maggie de Lauren Cohan et Negan de Jeffrey Dean Morgan. Pendant ce temps, Norman Reedus jouera également le rôle de Daryl Dixon dans une série solo pour le personnage préféré des fans. Nouveaux épisodes de Craindre le mort-vivant et Contes des morts-vivants sont également en chantier.

Pour l’instant, vous pouvez diffuser tout Les morts qui marchent sur l’application Netflix et sur Netflix.com.