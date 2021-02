La dernière publicité WandaVision est un retour sur le moment le plus choquant de la guerre civile

Jusqu’à présent, les publicités à la mi-temps WandaVision semblent très certainement transmettre le passé de Wanda, même s’il existe la possibilité qu’ils signifient plus que cela. De son enfance à son association avec HYDRA, ils ont couvert les événements majeurs de la vie du Vengeur. Et la dernière publicité de l’épisode 5 n’est pas différente car elle évoque un événement majeur qui a eu lieu en Captain America: guerre civile et façonné l’avenir des Avengers dans le MCU. Il y aura SPOILERS devant.

La première publicité était un Captain America: guerre civile référence au moment déchirant de l’enfance de Wanda et Pietro, lorsqu’un missile des Stark Industries a tué leurs parents et détruit leur maison. Le second mentionna Strucker, le leader d’HYDRA qui déclencha les pouvoirs dormants du jumeau en les soumettant à ses expériences avec la Mind Stone. Et la troisième publicité, bien qu’elle ne soit pas explicite comme les deux premières, faisait allusion au moment où elle a brièvement travaillé pour HYDRA.

La quatrième publicité dans le cinquième épisode récemment sorti « Sur un épisode très spécial » est un clin d’œil au moment où Wanda a été laissée en question et se blâmant dans Guerre civile. La publicité, qui inclut encore une fois le couple des épisodes précédents, concerne des serviettes en papier absorbantes appelées Lagos, qui peuvent apparemment traiter « un désordre que vous ne vouliez pas » faire.

Ceci est une référence directe aux événements qui ont eu lieu en Guerre civile où les Avengers, dont Wanda, ont tenté d’empêcher l’agent d’HYDRA Brock Rumlow de voler une arme biologique. Alors qu’ils réussissent à sécuriser l’arme et à coincer Rumlow, il fait exploser un gilet anti-bombe qu’il porte pour tenter de tuer Steve Rogers avec lui. Remarquez comment dans la publicité, les soi-disant serviettes en papier de la «marque leader» sont incapables d’absorber tout le déversement et l’ont simplement déplacé de la table. La même chose s’est produite avec Wanda, sans doute la plus forte de tous les Avengers, lorsqu’elle a tenté de contenir l’explosion causée par Rumlow mais l’a détournée par inadvertance vers un bâtiment, tuant de nombreuses personnes, y compris de nombreux travailleurs humanitaires de Wakanda.

C’est cet événement tragique qui a conduit aux accords de Sokovie selon lesquels les Avengers ne devaient plus être autorisés à travailler en privé et à fonctionner sous l’égide des Nations Unies qui les surveilleraient ainsi que tout autre futur super-puissant. C’est le même traité en vertu duquel Wanda est maintenant une criminelle car elle est apparemment celle qui maintient les individus de Westview contre leur volonté et a même attaqué le directeur de SWORD Tyler Hayward.

Mais il y a eu de nombreux moments dans les publicités qui ont laissé entendre qu’ils cachaient plus que ce qui est évident. Que ce soit la lumière rouge brillante clignotante du grille-pain Stark brisant le thème de couleur noir et blanc de la sitcom débarque dans la première publicité, le sinistre « Il vous laissera du temps » qui a soulevé la possibilité que HYDRA ne soit pas terminé avec Wanda dans la deuxième publicité, ou la troisième publicité faisant référence à une théorie du complot des agents du SHIELD en particulier et tout en définissant sa situation actuelle que «lorsque vous voulez vous échapper, mais que vous ne voulez aller nulle part», ils ont tous senti comme s’ils n’étaient pas simplement un retour au passé de Wanda.

Il y a aussi le fait que les deux acteurs des publicités n’ont pas encore été reconnus comme des résidents de Westview, même s’ils apparaissent depuis le premier épisode. Leur absence sur le panneau d’identification de SWORD les juge-t-elles dignes d’être soupçonnées à la même échelle qu’Agnès et Dottie?

Cela soulève une fois de plus la question de savoir si cette dernière publicité fait simplement allusion au passé de Wanda ou articule également son présent? Quand elle dit à Vision qu’elle n’a aucune idée de la façon dont les vrais souvenirs des habitants de Westview ont été supprimés et qu’ils se sont retrouvés empêtrés dans une sitcom-réalité, on dirait qu’elle n’a vraiment aucune idée. Peut-être qu’elle a serré la main de quelqu’un pour récupérer Vision mais depuis lors, tout ce que « quelqu’un » a fait n’a fait que rendre la situation hors de son contrôle, se transformant en un désordre qu’elle « ne voulait pas » faire. Le dernier épisode de WandaVision est actuellement diffusé sur l’application officielle Disney +.

