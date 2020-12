La dernière proposition d’Airbus est un avion à hydrogène entièrement indépendant et modulaire

Après l’électrification de la voiture, les avions semblent être la prochaine cible de l’industrie. Sortir de la combustion n’est pas une tâche facile et les compagnies aériennes ont souvent recours à des astuces pour être neutre en carbone. Cependant, il existe des alternatives intéressantes, telles que nouvelle proposition d’Airbus pour un avion à hydrogène.





La nouvelle proposition d’Airbus est un avion qui a apparemment la forme et le design d’un avion traditionnel. Son système de propulsion ne l’est cependant pas. Chacun des six propulseurs / moteurs fonctionne de manière totalement indépendante, à tel point qu’une partie d’entre eux peut être enlevée et le reste de l’avion continue de fonctionner.

Selon Airbus, les six propulseurs possèdent un réservoir d’hydrogène liquide, un système de refroidissement, une pile à combustible, des moteurs électriques, une hélice et tous les autres composants nécessaires au fonctionnement.

L’aspect clé ici est le fait qu’il s’agit de propulseurs indépendants. De plus, ils proposent qu’ils soient également très modulaires. Avec ça je sais obtenez un meilleur entretien de l’avion et des réparations faciles. Si une hélice tombe en panne, il suffit de la remplacer par une de remplacement sans avoir à paralyser l’utilisation de l’avion pendant des semaines dans un hangar.

De toute façon, pour le moment ce n’est qu’un concept d’Airbus. Bien qu’ils aient des brevets sur l’idée, il faudra longtemps avant que nous la voyions se réaliser, si jamais cela devient une réalité. Les concepts, cependant, aident également à mieux visualiser les idées et à pouvoir les adapter à d’autres produits existants en cas de ne pas pouvoir le faire dans un produit complètement nouveau.

Propositions d’Airbus pour l’avenir de l’aviation

L’hydrogène est un sujet qui intéresse Airbus ces dernières années. Grâce à son programme ZEROe, il a testé et montré différentes idées pour orienter l’aviation vers quelque chose de plus respectueux de l’environnement. En fait, nous avons récemment vu un total de trois concepts d’avions à hydrogène. Parmi eux, le plus avancé est peut-être le Maveric avec aile intégrée.

D’autre part, l’entreprise a également a exprimé son intérêt pour les petits véhicules volants. Des drones, des VTOL et d’autres produits similaires sont actuellement développés par Airbus et ses partenaires. Son VTOL décolle et atterrit déjà tandis qu’avec Audi, il élève un gigantesque capable de soulever une voiture. Mais sans aucun doute le plus intéressant est le Zephyr S, un drone solaire qui vole pendant près d’un mois sans s’arrêter.

Alors que toutes ces idées deviennent réalité, d’autres ont déjà commencé à être mises en œuvre. En août de cette année, Airbus a montré comment l’un de ses avions a pu décoller et atterrir de manière totalement autonome. Les avions de plus de 400 passagers qui nécessitent souvent un pilote et un copilote pour les manœuvres les plus critiques, il ne leur faut plus désormais qu’un bon ordinateur et différentes caméras et capteurs dans tout l’avion.

