La dépression a des étapes lentes qui méritent d’être entendues

Tout n’est pas ce qu’il semble. Parfois, cette personne qui semble aller bien se sent en fait assez angoissée à l’intérieur. Il est normal de croire que nous devons préserver les apparences et véhiculer une image que nous sommes d’accord avec la vie pour toujours, surtout à l’époque des médias sociaux – où tout le monde cherche une image parfaite d’eux-mêmes à transmettre aux autres.

Mais nous ne pouvons pas nier qu’il y a des moments dans la vie qui apportent des sentiments qui nous dépriment et, par conséquent, nous avons besoin d’aide et cherchons quelque chose qui nous élève et ramène l’amour de la vie.

Pour ce faire, la première étape consiste à reconnaître que vous vivez peut-être un moment de dépression. Voici quelques symptômes silencieux qui peuvent indiquer que vous avez besoin d’aide :

Sentiments cachés

Si vous ressentez un sentiment mais, pour des raisons externes, essayez de faire comprendre que vous ressentez autre chose, ce n’est pas un bon comportement. Les émotions et les sentiments doivent être exprimés, pas cachés dans un coin sombre de l’âme. Lorsqu’ils s’accumulent, ils peuvent conduire à la dépression.

Heureux ou malheureux ?

Pire que de ressentir quelque chose, c’est de ne pas être sûr de ce que vous ressentez à cause d’un sentiment d’inertie, d’apathie. Ce sont des moments où vous ne pouvez pas dire si vous êtes heureux ou malheureux. Le manque de mouvement dans la vie affective conduit à cet état, qui est très préjudiciable à votre bien-être.

faire le plein de rendez-vous

L’une des évasions inconscientes les plus courantes que font les personnes déprimées est d’échapper à leurs sentiments en se surmenant. C’est une façon de vous occuper toute la journée et de ne pas vous arrêter pour ressentir ce qui se passe réellement.

Irritabilité

Quand une personne est facilement irritée par quoi que ce soit, cela peut aussi être un signe de dépression. L’agressivité déséquilibrée est un moyen d’être sur la défensive et de ne pas montrer ce que vous ressentez vraiment à l’intérieur.

Insouciance

Agir de manière imprudente et irresponsable est aussi un moyen de cacher la dépression. C’est un comportement que l’on retrouve beaucoup en relation avec la consommation de boissons alcoolisées, de drogues, de jeux d’argent, de sexe, de conduite imprudente et d’autres comportements pouvant indiquer un désir inconscient d’autodestruction.

Raisonnement

Avec la dépression, le raisonnement est également altéré. Cela peut se traduire par une difficulté à formuler des pensées claires et provoquer une indécision constante, même sur des choses insignifiantes.

Moins de motivation

De nombreuses activités autrefois agréables ne suscitent plus le désir. Cela pourrait être un signe de dépression. Le passé est regardé avec une nostalgie triste et il n’y a plus aucune motivation pour s’engager dans des activités agréables.

Si vous avez identifié certains de ces symptômes et soupçonnez que vous souffrez de dépression, n’hésitez pas à consulter un psychologue ou un thérapeute. La dépression est une maladie et se soigne. Vous pouvez vous améliorer, faites simplement le premier pas et les suivants apparaîtront.