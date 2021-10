La dépendance à Internet dans le monde a un coût pour le climat, mais cela peut être une solution à la crise climatique

in

De l’énergie nécessaire à la fabrication des smartphones au fait que même les e-mails génèrent des émissions de carbone, la dépendance mondiale à Internet a un coût pour le climat.

Mais le numérique pourrait-il faire partie de la solution au changement climatique, ainsi que du problème ?

Avant les discussions sur le climat de la COP26 du mois prochain, AFP examine cinq façons dont la technologie pourrait aider à limiter l’impact.

Intelligence artificielle

Parmi les nombreux points à l’ordre du jour de la COP26, les pays préparent une feuille de route pour utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour lutter contre le changement climatique.

L’IA repose sur des calculs complexes effectués par des ordinateurs puissants qui peuvent consommer de grandes quantités d’énergie.

Selon des chercheurs de l’Université du Massachusetts, la formation d’un seul système d’algorithmes d’IA peut utiliser près de cinq fois les émissions produites par une voiture au cours de sa durée de vie.

Mais l’IA contribue déjà à rendre un large éventail de processus industriels plus économes en énergie, simplement en effectuant des calculs que les humains ne peuvent pas faire.

Le cabinet de conseil PwC estime qu’une plus grande utilisation de l’IA dans quatre secteurs clés de l’économie, dont l’agriculture et les transports, pourrait réduire les émissions mondiales de 4%.

Peter Clutton-Brock, co-fondateur du Center for AI and Climate, a déclaré que l’intelligence artificielle n’était pas « une solution miracle » qui pourrait inverser le changement climatique.

« Mais il y a des applications vraiment intéressantes et passionnantes qui émergent », a-t-il déclaré.

Celles-ci incluent l’utilisation de l’IA pour analyser les données sur la déforestation et la fonte des glaces marines, afin de mieux prédire les zones qui seront ensuite affectées.

Applications et moteurs de recherche

Les sceptiques peuvent soutenir qu’une seule personne ne peut avoir qu’un impact limité, mais les éco-conscients ont diverses applications à leur disposition pour surveiller leur empreinte carbone personnelle.

Diverses applications estiment les émissions produites par un trajet en voiture ou en avion, tandis que d’autres permettent aux acheteurs de scanner des articles et de voir des informations sur leur degré de respect de l’environnement.

La semaine dernière, Google a annoncé des ajustements à ses outils de recherche pour montrer aux conducteurs les itinéraires les plus économes en carburant et afficher des informations sur les émissions pour les vols.

Le moteur de recherche Ecosia, quant à lui, utilise les bénéfices de ses annonces pour payer le reboisement, avec plus de 135 millions d’arbres plantés à ce jour.

Travail à distance

Le virage vers le travail à distance pendant la pandémie a-t-il été bon pour l’environnement? Ce n’est toujours pas clair, disent les chercheurs.

L’année dernière, l’énorme baisse des déplacements domicile-travail a été saluée comme un facteur contribuant à une baisse des émissions mondiales, alors qu’une grande partie du monde s’est accroupie.

Mais la connexion en ligne signifie toujours que les employés consomment de l’énergie à la maison – et en hiver, chauffer des logements individuels peut être moins efficace qu’un seul bureau pour toute une équipe.

L’Agence internationale de l’énergie a découvert que si tous les cols blancs restaient à la maison un jour par semaine, les émissions mondiales pourraient être réduites de 24 millions de tonnes, soit à peu près l’équivalent des émissions de Londres en un an.

Les travailleurs ayant de longs trajets en voiture pourraient certainement réduire leur empreinte carbone en restant à la maison, a déclaré l’AIE.

Mais il a conclu que les conducteurs avec un trajet quotidien de moins de six kilomètres (3,7 miles) pourraient en fait utiliser plus d’énergie en restant à la maison avec les radiateurs allumés.

Cloud computing

Pendant des années, on a craint que les centres de données géants et énergivores dont dépend Internet ne deviennent un contributeur majeur au changement climatique.

Mais une étude publiée dans la revue Science l’année dernière suggère que ces craintes ne se sont pas réalisées, grâce à des sauts d’efficacité inattendus.

En 2018, les centres de données ne consommaient encore qu’environ un pour cent de l’électricité mondiale, malgré une demande croissante de stockage de données.

La volonté des géants de la technologie de réduire leurs factures d’électricité est en partie due à cela.

Google, par exemple, a utilisé l’IA pour réduire de 40 % les coûts de refroidissement de ses centres de données.

Villes intelligentes

Les Nations Unies estiment que les villes sont responsables de 70 % des émissions de gaz à effet de serre.

Et avec la prévision de croissance démographique de plus en plus urbaine, la conception de villes économes en énergie est une priorité absolue.

L’Internet des objets (IoT) – connectant des objets à des capteurs capables de communiquer et de prendre des décisions intelligentes – est déjà utilisé dans la conception urbaine.

Un projet pilote à Amsterdam, par exemple, a utilisé l’IoT pour guider les conducteurs vers des places de parking vides, réduisant ainsi le temps passé à parcourir la ville à la recherche d’une.

