La démo JRPG War of Ashird d’Igdrasil Studio est retardée avec une nouvelle période de sortie prévue de fin janvier à mi-février

Dans une récente mise à jour de la campagne Kickstarter, Igdrasil Studio a annoncé Guerre d’Ashird a été retardé. Le jeu était initialement prévu pour lancer une démo plus tôt, mais est maintenant reporté à fin janvier ou mi-février au plus tard.

Le développeur explique qu’il souhaite offrir la meilleure expérience possible à tout le monde. Ils veulent présenter certaines fonctionnalités, mais cela n’a pas été possible à la date de sortie initiale, fin novembre.

Le développeur a également annoncé des travaux supplémentaires en cours pour le jeu qui ont influencé la décision du retard. Ils incluent la mise à jour du code source pour ajouter des fonctionnalités de l’objectif d’étirement Kickstarter. Les extensions d’interface utilisateur, qui seront expliquées plus en détail dans un article de janvier, ont également été mises en œuvre. Les changements les plus importants ont concerné la carte du monde et la navigation cartographique.

Le système des scènes d’intrigue et d’histoire a été amélioré et étendu. Un nouveau mode de jeu +, une route démoniaque précédemment promise, une section Prologue et des effets d’arrière-plan comprenant le vent, la neige et la lumière du soleil ont également été brièvement abordés.

Des animations de sprites de test seront également incluses, mais elles ne seront peut-être pas dans la version finale. L’annonce contenait également une présentation du modèle 3D de Battle Valkyrie Patricia. Elle est montrée dans un style de plaque tournante, avec un gros plan de son visage. Ses épées en argent et en or sont également affichées. L’annonce a été suivie de nombreuses questions et réponses de la part des bailleurs de fonds de Kickstarter.

Guerre d’Ashird a relancé leur Kickstarter plus tôt cette année et financé avec succès la campagne. Le jeu est un JRG où les joueurs peuvent posséder des terres et devenir le seigneur d’un château, recruter plus de 20 personnages jouables et s’engager dans des batailles stratégiques.

Les joueurs peuvent également s’aventurer et visiter 20 villes différentes, chacune ayant sa propre histoire, ses propres événements et quêtes de guilde. Si les joueurs parviennent à tous les explorer, ils peuvent découvrir des mystères.

Le gameplay consiste en une combinaison de RPG au tour par tour et en grille. Les joueurs peuvent commander leurs soldats dans des batailles stratégiques et conquérir les territoires d’autres royaumes.

Tant que la campagne Kickstarter est terminée, les personnes intéressées par le jeu peuvent continuer à contribuer au projet sur le site Web de Kumiko Soft. Le développeur écoute également les commentaires des contributeurs et répond à toutes les questions sur la page de la campagne à chaque mise à jour.

La démo pour Guerre d’Ashird Le lancement est désormais prévu pour fin janvier et mi-février au plus tard. Le lancement du jeu est toujours prévu pour PC dans le courant de 2021.