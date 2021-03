La date de sortie prévue de la saison 3 de la Umbrella Academy et les détails de nos informations ouvertes !!

Tout savoir sur le calcul Cliquez sous le scénario …….

La troisième saison d’une série télévisée américaine de super-héros en streaming, le mouvement de création « The Umbrella Academy » réalisé par Steve Blackman et développé par Jeremy Slater, est déjà en cours de production et les fans attendent donc avec impatience de comprendre ce qui s’en vient pour le superpuissant qui voyage dans le temps. , la famille Hargreeves qui arrête l’apocalypse.

La production de The Umbrella Academy Saison 3 a déjà commencé en février 2021. Maintenant, le mouvement est prêt à être terminé, cela dépend des situations et donc de la COVID-19[feminine facteurs mondiaux. a commenté que toute la valeur ajoutée monte en douceur, les fans peuvent s’attendre à ce que la saison 3 de The Umbrella Academy soit lancée quelque part dans la demi-lune de l’année 2022. Cependant, ce n’est qu’une supposition et la fermeture éclair a encore été confirmée.

Bande-annonce de la saison 3 de la Umbrella Academy

Comme indiqué ci-dessus, l’assemblage de The Umbrella Academy Saison 3 vient de commencer, aucune bande-annonce officielle ne sera attendue avant des mois. Si la date de sortie prévue se révèle vraie, la valeur automatique attendra sûrement la sortie de la bande-annonce quelque part dans la demi-lune de l’année 2021.

L’intrigue attendue de la saison 3 de la Umbrella Academy

À la fin de The Umbrella Academy Saison 2, à partir d’un rêve retrouvé empêchant la planète de disparaître, les frères et sœurs ont accidentellement transformé le cours de l’histoire et leur version de 2019 n’existe pas. le but principal, être un mouvement continu comme on va supposer que ces montagnes russes vont être le plus au centre de Saison 3, où l’Académie des parapluies va être remplacée par la «Sparrow Academy», un groupe de remplacement d’êtres super-puissants qui sont introduits à la fin.

La distribution de la saison 3 de l’Académie des parapluies

Les sept principaux membres de la distribution de la série ont confirmé leur retour dans la saison 3

Elliot Page comme Vanya Hargreeves / 7 Number

Tom Hopper comme Luther Hargreeves / 1 numéro

David Castañeda comme Diego Hargreeves / 3 numéro

Emmy Raver-Lampman comme Allison Hargreeves / 3 Number

Robert Sheehan comme Klaus Hargreeves / 4 Number

Aidan Gallagher comme numéro cinq / 5

Justin H.Min comme Ben Hargreeves / 6 Number

Adam Godley (Pogo le chimpanzé), Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves), Ritu Arya (Lila Pitts) et Jordan Claire Robbins (Grace Hargreeves / Mom) devraient également revenir. Cependant, une confirmation est attendue concernant un équivalent.

