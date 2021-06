La date de sortie de Vulgord’s Tower Steam a été annoncée

Un nouveau jeu de stratégie au tour par tour créé par Brian et Gage Magar se prépare à être lancé le Vapeur. Cette expérience RPG unique a attiré l’attention des médias après avoir terminé une campagne Kickstarter réussie. Tour de Vulgord est une combinaison de RPG et de mécanismes de jeu de société qui mettra les joueurs au défi de vivre une expérience de simulation de table unique.

Les fans de RPG et de jeux de société fantastiques trouveront ce titre fascinant car il fonctionne sur un mécanisme de combat basé sur des cartes. Atteignez le sommet, acquérez des clés et accomplissez des réalisations dans cette expérience de stratégie unique. Attention, c’est un monde dangereux plein de magie, de chaos et de friandises.

Tour de Vulgord s’appelle une aventure fantastique de fantaisie, de malheur et de sorcellerie. Les joueurs doivent prendre d’assaut la tour et vaincre Vulgord, mais ce n’est pas une tâche facile. Car Vulgord est un sorcier qui s’est transformé en dragon, et il est en quête d’un pouvoir et d’une force sans fin.

Il s’agit d’un jeu d’aventure où les joueurs voyagent à travers quatre royaumes de chaos et de malheurs élémentaires. Ce sont des mondes avec des bêtes cruelles, des rencontres bizarres et des clés cachées. Affrontez des ennemis et amassez une armée tout en essayant de faire tomber le mal du pays.

Tour de Vulgord est un jeu de société traditionnel mélangé à des mécanismes RPG. Les joueurs construiront leurs personnages avec des compétences et de l’équipement, rassembleront une armée et amèneront le combat directement à Vulgord au milieu du plateau.

Il existe plusieurs sorciers, marchands et autres moyens de faire évoluer votre personnage tout au long du jeu. Pour voyager dans chaque royaume, les fans doivent collecter des clés qui leur permettront d’accéder aux autres mondes. Notez, cependant, que chaque tour déclenche un nouvel événement qui peut être une histoire, une tradition ou un combat, selon la chance.

L’objectif principal est de prendre d’assaut la tour, mais ce n’est pas une tâche facile. Il faudra le bon équipement, un peu de chance et une armée massive pour traverser les ténèbres du monde. Il s’agit d’une quête archétypale de pouvoir, de richesse et de prestige dans ce monde fantastique.

Obtenez des richesses, contrecarrez les ennemis et trouvez un moyen de ramener la lumière dans cet environnement fantastique. Notez qu’en tant que jeu de société, ce jeu est livré avec un mélange massif de rejouabilité et de stratégie d’apprentissage.

Bien qu’il s’agisse d’un jeu de société, les thèmes qu’il contient incluent le sang, la violence, les thèmes sexuels et l’alcool. Les joueurs sont invités à utiliser leur meilleur jugement avant d’explorer ce titre.

Tour de Vulgord devrait être lancé cet été sur Steam.