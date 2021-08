La date de sortie de la saison 2 de Demon Slayer sera-t-elle annoncée d’ici octobre 2021?

– Publicité –



Demon Slayer tourne autour d’un adolescent nommé Tanjiro. Sa famille a été tuée et son jeune frère Nezuko est devenu un mort-vivant. Il décide de devenir un tueur de démons, après avoir vécu tout ça. 26 épisodes ont été diffusés dans le cadre d’une série télévisée animée au Japon. En octobre 2020, une suite intitulée Demon Slyer. Kiimetsu et non Yaiba a été libéré. Le film : Le train de Mugen. Le film était très apprécié et a été récemment confirmé par Aniplex. Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 2 de Demon Slayer.

Date de sortie de la saison 2 de Demon Slayer : sortira-t-elle d’ici octobre 2021 ?

Tueur de démons La sortie de la saison 2 est prévue en 2021. Cependant, dans le cadre de la saison animée de l’automne 2021, ils ont sorti le film en octobre 2021.

Traditionnellement, les émissions d’anime étaient divisées en plusieurs fenêtres de sortie au cours de l’année. Les spectacles populaires sont généralement de retour au printemps, en automne ou en hiver. Tueur de démons La série 2 a raté son opportunité de débuter plus tôt cette année. Il est donc probable qu’il revienne dans les prochaines saisons d’anime d’hiver ou d’automne.

DemonSlayerSC a récemment été cité sur Twitter comme disant que les fans peuvent trouver plus de détails sur Tueur de démons Date de sortie de la saison 2 le 25 septembre, par DemonSlayerSC.

« Plus d’informations sur Tueur de démons : Kimetsu Yaiba La deuxième saison sera disponible le 25 septembre 2021. Une annonce pourrait arriver bientôt ! DemonslayerSC a tweeté :

Le casting de la deuxième saison de Demon Slayer

Tanjirou Kamado – Natsuki Hanae

Nezuko Kamado – Akari Kitou

Zenitsu Adatsuma – Hiro Shimono

Inosuke Hashibira – Yoshitsugu Matsuko

Tengen Uzui – Katsuyuki Konishi

L’intrigue de la saison 2 de Demon Slayer

Tanjiro Zenitsu (avec l’aide du Sound Hashira Tengen Uzui) se rend dans le quartier chaud de Yoshiwara pour découvrir un démon responsable d’effrayer la ville.