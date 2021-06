La date de sortie de la notice rouge dévoilée par Dwayne Johnson

Quand il s’agit de grandes choses, elles ne sont pas beaucoup plus grosses que Dwayne Johnson, quelque chose qu’il prouve à nouveau en obligeant Netflix à débourser plus de 200 millions de dollars sur son nouveau film Avis rouge. Dans une publication sur son compte Instagram, la star a annoncé la date de sortie du film pour bientôt, et beaucoup pensent qu’il arrivera au cours du week-end de Thanksgiving grâce au message se terminant par le hashtag de « #holidays2021 ».

Avis rouge associe Johnson, qui produit également, avec Gal Gadot, Ryan Reynolds, Ritu Arya et Chris Diamantopoulos dans une histoire qui voit l’agent Interpol de Johnson, Rusty, qui serait le plus grand traqueur du monde, se réunir avec le plus grand voleur d’art du monde de Gadot et Reynolds ‘ le plus grand escroc du monde. Avec trois grands noms attachés, il est facile de voir où est passé une grande partie du budget, et il semble que les goûts de Scorsese L’Irlandais, avec un budget déclaré de 160 millions de dollars, et 6 Souterrain, qui mettait également en vedette Reynolds et avait un budget de 150 millions de dollars, pâle en comparaison.

« Avis rouge est le plus gros investissement que @Netflix ait fait jusqu’à présent dans un film – et notre travail acharné est de nous assurer que nous réalisons cet investissement pour nos partenaires Netflix – et de livrer un film génial pour notre public mondial « , a écrit Johnson, avant de terminer avec le teasing d’une « grande annonce de la date de sortie à venir très bientôt ».

Le film Netflix a commencé à tourner au début de 2020. Malgré le début de la crise sanitaire mondiale, le film a réussi à terminer le tournage en novembre, grâce à ce que Johnson a qualifié de « mesures de santé et de sécurité Covid les plus agressives de tout Hollywood. » Avec tant d’autres productions devant retarder considérablement le tournage pendant une grande partie de l’année, il semble certainement que rien ne puisse arrêter The Rock.

Avis rouge, avec son énorme budget, offre encore plus de preuves de la façon dont les frontières entre le cinéma et le streaming TV ne sont pas seulement de plus en plus floues, mais sont en fait presque inexistantes. Pour Johnson, Gadot et Reynolds, apparaître dans un film destiné au petit écran aurait été impensable il y a quelques années à peine. De même, un téléfilm avec un budget de 200 millions de dollars aurait fait rire de nombreux studios, mais les temps ont changé et le streaming est une grosse affaire. Grâce à la pandémie, cela n’a jamais été aussi vrai, et tandis que les cinémas se rétablissent au cours des prochains mois, ce sera Netflix et les créatifs derrière Avis rouge qui récoltent les bénéfices de tout public qui n’est pas encore tout à fait prêt à retourner dans les salles pour l’instant.

En attendant l’annonce officielle du moment où nous pourrons voir le dernier blockbuster d’action de Dwayne Johnson, nous pouvons être sûrs qu’il est peu probable qu’il s’agisse du dernier budget massif à dépenser pour attirer les plus grandes stars, les meilleurs réalisateurs et la plupart des des effets spéciaux extraordinaires à l’univers du streaming. Ne soyez pas surpris si nous voyons plus de superproductions de Johnson and Co. se diriger directement vers les plateformes de streaming dans les années à venir.

