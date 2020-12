La date de sortie de Kid Cudi « Man On the Moon III » est arrivée

Après avoir promis de nouvelles musiques aux fans, Kid Cudi vient enfin d’annoncer la date de sortie de son prochain album, « Man On The Moon III ».

Pour vous rafraîchir la mémoire, cela fait quatre longues années que Kid Cudi a sorti un album solo. Les fans se sont retenus pour écouter Passion, douleur et démon tuant et Les enfants voient des fantômes, en attendant – attendant patiemment sa nouvelle musique. Depuis qu’il a assuré aux fans pour la deuxième fois le mois dernier qu’il avait du nouveau matériel en route – taquinant non pas un, deux possible nouveaux albums – l’anticipation a été réelle. Il a d’abord taquiné l’un des deux albums susmentionnés, Homme sur la lune III, en octobre, laissant tomber une bande-annonce avec la légende, « La trilogie continue … bientôt. » Puis, en novembre, il a tweeté: « La musique arrive. Je le promets. » De toute évidence, il a réussi à tenir sa promesse, car il vient d’annoncer la date de sortie officielle de l’album, vendredi 11 décembre, sur Twitter avec une bande-annonce mise à jour et la disponibilité des précommandes. À la manière des artistes typiques de 2020, Cudi sort l’album à un instant donné, fixant la date de sortie à seulement quatre jours avant son annonce. Mais soyons honnêtes, l’album ne pouvait pas arriver assez vite. Homme sur la lune III – un clin d’œil à ses prédécesseurs, L’homme sur la lune: la fin du jour, 2009, et Man on the Moon II: La légende de M. Rager, 2010 – comprendra des fonctionnalités de quelques visages familiers, comme Skepta, Trippie Redd, Phoebe Bridgers et feu Pop Smoke. Début octobre, Cudi a averti ses fans via Twitter que ce projet « ne ressemblera à aucun de mes travaux précédents, comme toutes mes sorties. Mes 2 premiers albums étaient censés ne pas être terminés. Je ne pensais même pas que je vivrais pour faire un autre disque. après motm 2 … Mon point est, vous ne pouvez pas être intemporel. Et c’est ce que nous visons à chaque fois », at-il ajouté. Espérons qu’il livre.