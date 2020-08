La date de sortie de “ Call Of Duty: Black Ops Cold War ” et la date de révélation du multijoueur en ligne

La date de sortie du prochain “ Call Of Duty ” a été divulguée, à côté de la date du grand … [+] révélation multijoueur.

Quand cela vient à Appel du devoir, les fuites abondent. Chaque année, nous découvrons généralement plus de ce que nous voulons savoir sur le jeu à venir avant qu’Activision ait une chance de le révéler officiellement. Cela fait partie du plaisir, je suppose.

Ainsi en est-il des années 2020 Black Ops – Guerre froide. Nous connaissions le titre du jeu des mois avant son annonce. Nous connaissions le décor (du moins en gros traits) encore plus tôt. Le jeu se déroule au début des années 1980 pendant la guerre froide. Le conflit entre les États-Unis et l’Occident, et la Russie et l’Orient – entre la démocratie et le communisme – est au cœur de l’histoire du jeu, même si je soupçonne que nous aurons une certaine subversion en cours de route.

Maintenant, la date de sortie réelle du jeu a été divulguée par les dataminers. Guerre froide sera lancé le 13 novembre, mais vous devriez prendre cette date avec un grain de sel pour des raisons évidentes.

La date Est-ce que vérifiez, cependant. D’une part, c’est un vendredi (vendredi 13!) Comme tous les jeux Call Of Duty de ces dernières années.

Pour un autre, c’est plus tard que les deux dernières entrées, ce qui est logique. Treyarch a commencé à travailler sur ce jeu il y a seulement deux ans au lieu des trois habituels, reprenant le développement principal de Raven et Sledgehammer (dont le premier est vraisemblablement au travail sur Call Of Duty 2021 puisque le studio n’est pas crédité sur Guerre froide).

Tomber plus tard dans l’année signifie que Treyarch a plus de temps pour tout finir, polir les bords rugueux et ainsi de suite. Ma plus grande inquiétude est que ce ne sera toujours pas assez de temps, mais nous verrons.

L’autre raison pour laquelle cette date a du sens est qu’il s’agira d’un jeu cross-gen. Il va être lancé sur PS4 / Xbox One et PS5 / Xbox Series X. Ces consoles n’ont pas encore reçu de dates de sortie, mais si les modèles tiennent, elles devraient également sortir en novembre. La PS4 est sortie le 15 novembre 2013 et la Xbox One a été lancée une semaine plus tard. Je ne serais pas surpris que le 13 novembre soit la date de sortie de la PS5 cette année et Cold War un titre de lancement.

Parallèlement à la fuite de date de sortie, nous avons également la fuite de date de révélation multijoueur. Alors que la première révélation officielle du jeu tombe demain (voir l’heure de début de cet événement ici), nous verrons probablement principalement des éléments de campagne et non des détails sur le fonctionnement du multijoueur du jeu ou sur son intégration à Warzone. Cela viendra plus tard, le 9 septembre selon les fuites. Encore une fois, des grains de sel pincés avec toutes les fuites, mais cela a du sens. C’est deux semaines après la grande révélation.

Ce sont tous des gens. J’espère que c’est une bonne. Je ne suis pas prêt à en finir avec Guerre moderne pour l’instant, cependant, et j’espère qu’il est pris en charge aux côtés de Guerre froide d’une manière plus robuste que les jeux précédents de cette franchise.

