La date de lancement des Samsung Galaxy Z Fold 3 et S a été divulguée, la Galaxy Watch 4 arrive également: rapports

14 juin 2021 20:08:53 IST

La rumeur veut que Samsung lance de nouveaux smartphones pliables depuis un certain temps déjà. Des rumeurs sur le prétendu Galaxy Z Flip 3 et le Z Fold 3 sont apparues à plusieurs reprises, et la mise à jour la plus récente parle de sa date de lancement possible. Selon le pronostiqueur populaire Jon Prosser, Samsung devrait lancer le Galaxy Z Flip 3 et le Z Fold 3 le 27 août. Cela corrobore les fuites précédentes qui faisaient allusion à un lancement en août pour les deux téléphones.

Alors qu’il était auparavant prévu de lancer le Galaxy S21 FE (un moyen de compenser le non-lancement des téléphones Galaxy Note), cela pourrait ne pas être le cas. Un rapport récent suggère que la production du S21 FE a été interrompue, ce qui pourrait retarder son lancement.

Cependant, nous pourrions voir un autre nouvel appareil en août, qui s’ajoutera aux téléphones pliables de Samsung. Prosser suggère également que la société sud-coréenne lancera les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Active de nouvelle génération le 11 août.

Une chose à noter est que ce sont les dates auxquelles tous ces produits seront expédiés. Cela signifie que les dates de lancement pour eux pourraient être différentes. Il y a des chances que tous ces produits soient lancés le même jour, peut-être le 3 août.

Pour récapituler, les prochains Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 devraient être livrés avec la puce Qualcomm Snapdragon 888, des appareils photo améliorés et plus encore. Les deux téléphones sont susceptibles de prendre en charge le S Pen, ce qui sera une première pour un téléphone Samsung pliable.

Quant à la Galaxy Watch 4, elle sera probablement disponible en 42 mm et 46 mm et apportera des améliorations par rapport à la Galaxy Watch 3 en termes de fonctionnalités de santé, d’autonomie de la batterie, etc.

