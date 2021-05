La date de la première de la réunion des «  amis  » confirmée avec un nouveau teaser

dior Bâton-dent de lacet Dior Addict -rouge à lèvres - 550 Tease

Le nouveau DIor Addict Lacquer Stick, que vous pouvez facilement appliquer ou porter. Un rouge à lèvres avec un effet de texture ’lip-fondant’, dérivé d’un nouveau processus de moulage plus doux et plus lent du rouge à lèvres pour un merveilleux noyau fondant avec un effet brillant ’liquide’. Le rouge à lèvres offre une combinaison de couleur et d’éclat d’une peinture avec le confort d’un baume à lèvres, avec un résultat longue durée de 6 heures et une texture sans précédent. Des couleurs ultra-pigmentées avec un éclat laqué sans précédent. Cette brillance extrême est obtenue par le « cocktail en laque » : un mélange exclusif Dior des 5 huiles les plus brillantes et ultra-légères avec de la cire d’abeille nourrissante et durable. Une couleur intense en un seul mouvement avec une base presque cristalline, 44 % de plus translucide qu’un rouge à lèvres classique** pour une couleur d’une brillance sans précédent. Conseils d'utilisation : -Préparez les