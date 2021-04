La danse du ventre détend le corps et libère l’esprit

Notre corps et nos émotions sont plus interconnectés que nous ne le pensons. Avez-vous remarqué que lorsque vous êtes fatigué, vos épaules ont tendance à être tendues? L’immunité diminue-t-elle lorsque vous êtes stressé? Les frissons au moment de la peur? Le sourire constant quand on est heureux?

Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont vos émotions sont reflétées par votre corps. Le fait est qu’il existe un moyen d’exprimer vos sentiments et de promouvoir davantage votre qualité de vie. Êtes vous curieux? Nous parlons de danse du ventre.

Comment ça fonctionne?

Lorsque nous sommes incapables de bien faire face à une situation, nous finissons par retenir beaucoup d’énergie dans une certaine partie du corps. Par exemple, lorsque nous sommes incapables de nous exprimer, il est courant de se plaindre de ressentir une «balle dans la gorge», c’est simplement parce que nous n’avons pas dit ce que nous voulions. Dans ce cas, un bloc d’énergie est créé, nous nous sentons frustrés, regrettés et irrités, et c’est là que la danse entre en jeu …

Lorsque nous dansons, le corps bouge, s’étire, et bien que le nom soit «danse du ventre», il s’inspire de la nature et travaille tout le corps, ce qui nécessite un grand dévouement physique et respiratoire. Avec ça, on en découvre plus sur notre corps – puisque la danse, contrairement à ce que l’on imagine, vient de l’intérieur vers l’extérieur, on fait circuler l’énergie et, par conséquent, on finit par relâcher les énergies accumulées et ressentir non seulement le corps, mais aussi l’âme plus légère.

Il existe des preuves que la danse du ventre est née en 7000 avant JC en Egypte, afin de favoriser la fertilité. Et bien que ce soit une danse sensuelle, elle apporte plusieurs avantages au corps, comme l’amélioration du conditionnement cardiorespiratoire, le renforcement des muscles, la réduction des crampes pendant les règles, l’amélioration de la circulation et des articulations, et elle améliore même la posture! Avec cela, il est inévitable que la danse du ventre favorise la connaissance de soi, nous fasse libérer des émotions qui ont été stockées depuis longtemps et être encore en mesure d’améliorer notre estime de soi, notre sensualité et notre amour de soi. Comme le dirait Martha Graham: la danse est le langage de l’âme.