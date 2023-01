La CW devrait annuler plus de séries scénarisées dans un nouveau Drive For Profits

Les coupes dans le contenu scénarisé de The CW ne sont peut-être pas terminées, avec un nouveau rapport suggérant que plus de la moitié de la liste actuelle ira.

Les six derniers mois ont été difficiles pour les fans de Les CW spectacles scénarisés. Après avoir regardé de nombreuses séries DC telles que Légendes de demain, Batwoman et Fille des étoiles tomber à la hache et Le flash à l’approche de sa dernière saison, il semble que les émissions scénarisées qui ont apparemment survécu à l’abattage ne soient pas encore en sécurité. Selon un nouveau rapport, les coupes devraient se poursuivre alors que le propriétaire majoritaire Nexstar progresse davantage dans son réalignement du réseau en termes de stratégie à long terme pour maximiser les profits.





La seconde moitié de la saison 2022/2023 ne semble pas brillante pour les émissions de la liste actuelle qui incluent Les Winchesters, All-American, Walker, et le prochain Chevaliers de Gotham. Le Hollywood Reporter a noté que lorsque la liste 2023-2024 sera annoncée, elle pourrait sembler beaucoup plus légère qu’elle ne l’est actuellement. Selon la publication, The CW tentera de réduire son contenu scénarisé à « moins de cinq originaux scénarisés américains ». Bien qu’il y ait déjà eu une grande attention sur Arrowverse et d’autres franchises sur The CW, Nexstar semble plus intéressé à considérer la «rentabilité» comme une priorité principale, ce qui signifie des émissions moins chères.

FILM VIDÉO DU JOUR

L’élimination des programmes de 2022 a atteint au-delà de la franchise Arrowverse, avec d’autres émissions, notamment Héritages, Charmed, Roswell, et 4400 sentir la coupe et le développement de certaines futures séries potentielles être arrêtés dans son élan. Cela n’a évidemment pas été bien accueilli par les téléspectateurs, d’autant plus que cela a coïncidé avec la suppression de nombreux projets HBO Max, ce qui a amené des personnes mécontentes à exprimer leur opinion sur les réseaux sociaux.





Quels spectacles seront renouvelés à la CW parmi la nouvelle vague d’annulations ?

Warner Bros./CW

Alors qu’il y a un an, il aurait été facile de nommer une douzaine d’émissions sur The CW dont la présence était garantie d’ici 2024, cette certitude a maintenant été bel et bien effacée de tous les esprits. Choisir laquelle des séries restantes de la liste actuelle de The CW sera de retour l’année prochaine est une tâche difficile, voire impossible, car bon nombre de ces émissions comptent parmi les plus grands gagnants et les productions les plus coûteuses.

Selon les dernières informations, Tout américain, qui a déjà été renouvelé, est le seul spectacle dont le retour est garanti pour la nouvelle saison. Avec des spectacles comme Les Winchesters, Walker : Indépendanceet Marcheur ayant tous été des présences constantes dans le classement Top 5 sur le réseau, il y aurait une forte conviction qu’ils seront également de retour. Cependant, compte tenu du désir signalé de n’avoir que cinq émissions scénarisées dans les livres, cela n’augure rien de bon pour les émissions DC restantes.

Le flash se termine déjà après sa 9ème saison, et Superman et Loïs semble également être en sursis. Par conséquent, Chevaliers de Gotham devra faire ses preuves instantanément pour rester en lice en tant que survivant de 2024. Au fur et à mesure que l’année avance, la prochaine liste de découpage de The CW deviendra évidente, et jusque-là, les fans ne peuvent qu’attendre et espérer que leurs favoris réussiront une autre visite de l’équivalent télévisé de Grim Reaper.