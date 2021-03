La culture d’annulation devrait-elle pardonner à Lori Loughlin et Olivia Jade?

Deux mois après que Lori Loughlin ait purgé sa peine de prison, sa plus jeune fille Olivia Jade Giannulli se déclare victime de la honte publique à la suite du scandale des admissions à l’université.

La YouTuber, âgée de 21 ans, s’est retrouvée au centre d’un scandale national après qu’il a été révélé que ses parents avaient faussement dépeint Giannulli et sa sœur aînée Bella comme des athlètes, en plus de payer un pot-de-vin de 500000 € pour garantir leur admission à l’Université de Californie du Sud. .

L’inconduite a déclenché un débat de longue date sur les privilèges et la corruption dans le système d’admission à l’université et a fait de Giannulli et de sa famille des victimes de la prévalence également très controversée de la culture d’annulation.

Dans les retombées du scandale, Giannulli a perdu plusieurs parrainages lucratifs, tandis que Loughlin a été exclu de la Maison plus complète jeter.

Aux yeux impitoyables des médias sociaux, Loughlin et Giannulli sont loin d’être rachetables. Loughlin est restée relativement secrète depuis qu’elle a été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude par fil et courrier, mais même son nom réapparaît régulièrement dans des articles cinglants et des publications sur les réseaux sociaux.

De même, si quelqu’un cherche un groupe de discussion pour évaluer ce que le public pense de Loughlin et de sa famille, les sections de commentaires des comptes de médias sociaux d’Olivia Jade révèlent à quel point son public n’est pas disposé à pardonner et à oublier le passé.

Peut-il y avoir une restitution pour Loughlin et sa famille aux yeux du public?

Le privilège manifesté par la famille avant, pendant et depuis le scandale signifie que les Giannullis ne sont pas exactement les personnages les plus sympathiques – mais notre conscience collective peut-elle jamais laisser celui-ci glisser?

Et si oui, à quelle fin?

Les problèmes de champagne sont-ils encore des problèmes?

Giannulli s’est rendue à TikTok pour discuter de son expérience de la honte publique en réitérant une conversation qu’elle a partagée avec une amie.

« Nous parlions d’être dans le public et d’être honteux publiquement, et je me suis dit: » Eh bien, ma situation ne se compare même pas, je ne vais même pas commencer à la comparer à la vôtre « », a déclaré Giannulli.

«Et elle m’a regardé et elle a dit: ‘Olivia, peu importe si je me noie dans 60 pieds d’eau et que tu te noies dans 30. Nous sommes toujours en train de nous noyer.’»

Sans surprise, les commentaires de Giannulli ont rapidement été inondés de critiques dirigées contre la star des médias sociaux, l’accusant d’ignorer son privilège et de ne pas tenir compte de son expérience.

Mais ces critiques, bien que valables, semblent ignorer le message que Giannulli essayait de transmettre.

Les problèmes de Giannulli peuvent être emballés dans quelque chose de glamour, ils peuvent même être quelque peu auto-infligés, mais ce sont toujours des problèmes.

Combien d’entre nous peuvent dire qu’ils savent ce que c’est que de voir le monde se retourner contre vous pour une erreur que vos parents ont commise lorsque vous étiez adolescent?

En partie, le privilège découle d’un manque de considération envers les problèmes des autres. Ainsi, lorsque nous négligeons les besoins, même des personnes les plus privilégiées, nous alimentons un cercle vicieux où chacun est pour lui-même.

Si nous continuons à ignorer et à discréditer les problèmes de Giannulli, comment pouvons-nous nous attendre à ce qu’elle se soucie jamais des nôtres?

Comme l’a dit Giannulli, «Vous êtes autorisé à vivre des moments difficiles dans ce monde. Mais cela n’enlève rien à quelqu’un d’autre, et cela ne devrait pas vous enlever.

Loughlin a purgé sa peine de prison, mais sa peine est-elle terminée?

Aux yeux de la loi, justice a été rendue à l’égard de Loughlin et de son mari Mossimo Giannulli maintenant qu’ils ont terminé leur peine de prison.

Mais dans le procès des médias, la peine de Loughlin est loin d’être terminée.

La sortie de Netflix Opération Varsity Blues: le scandale des admissions au collège a jeté une lumière encore plus claire sur notre réticence à pardonner et à oublier alors que de plus en plus de questions ont été soulevées sur le manque de remords manifesté par les auteurs de la fraude.

Si nous voulons faire confiance à notre système de justice, nous devons croire que la peine et l’amende de Loughlin l’ont réhabilitée d’une manière ou d’une autre. Mais beaucoup pourraient soutenir que sa peine de deux mois de prison n’était qu’un autre exemple de la façon dont la fortune favorise les riches.

Alors, quel est exactement le crime que nous essayons de punir? Que quelqu’un a profité du système conçu pour les privilégier? Ou est-ce que le cœur du problème réside dans le système lui-même?

Quoi qu’il en soit, Loughlin et Giannulli sont-ils vraiment à blâmer ici, mais chacun d’eux est-il juste une autre victime plus privilégiée dans un système qui nous échoue tous en fin de compte?

Quelqu’un est-il irrévocable?

Que devons-nous voir de Loughlin et Giannulli pour vraiment les absoudre de leurs péchés?

Olivia Jade s’est excusée publiquement à plusieurs reprises et a même abordé son manque de conscience de son privilège dans une très médiatisée Discussion sur la table rouge entrevue.

Elle a également recommencé à publier sur sa propre chaîne YouTube et commence chaque vidéo avec une clause de non-responsabilité indiquant qu’une partie des bénéfices de l’ensemble de son contenu va à des œuvres de bienfaisance.

Pourtant, Giannulli ne semble pas pouvoir échapper à la réaction brutale de ses commentaires alors que les gens la critiquent continuellement pour les crimes de ses parents.

Loughlin, d’autre part, est restée silencieuse sur la question, à l’exception d’une déclaration lue au tribunal dans laquelle elle s’est excusée pour ses actes, disant: «Je comprends maintenant que ma décision a contribué à exacerber les inégalités existantes dans la société, en général, et les système éducatif, plus spécifiquement.

Si les réactions dirigées vers sa fille sont quelque chose à dire, le public ne sera peut-être pas prêt à entendre Loughlin de si tôt.

Loughlin et Giannulli ne sont que deux exemples dans une discussion plus large sur la responsabilité et ce que nous sommes et ne sommes pas disposés à pardonner en tant que société.

Lorsque les raisons de «l’annulation» de quelqu’un couvrent toute la gamme de quoi que ce soit, d’une erreur politiquement incorrecte aux crimes fédéraux réels, il n’y a pas de réponse claire quant à savoir si quelqu’un est rachetable.

Pourtant, il semble y avoir quelque chose de désespéré dans une société qui exige la justice sans jamais accepter le changement.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.