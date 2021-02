La cryogénisation est toujours de la science-fiction et il n’y a aucune garantie qu’elle cessera d’être de la science-fiction

Les histoires de personnes qui souhaitent être cryogénisées après leur mort sont à l’ordre du jour. Je suppose que la question que nous nous sommes tous posée est, La cryogénisation a-t-elle un sens avec les connaissances scientifiques actuelles?





Qu’est-ce que la cryogénisation?

Bien qu’il y ait des antécédents dans la littérature, il semble que la première défense sérieuse de la cryogénisation comme outil pour profiter de la médecine du futur se trouve dans « The Prospect of Immortality », un livre de Robert Ettinger auto-édité en 1962. Depuis lors, aupada par la légende urbaine que Walt Disney avait été gelé, cryogénique (ou cryonique) fait partie de la culture populaire.

Et cela ne me surprend pas. C’est une idée aussi simple que puissante. La cryogénisation est basée sur la congélation des corps dans l’espoir qu’à l’avenir nous pourrons les ramener à la vie. Cela semble être une idée gagnante, mais malheureusement, les deux éléments essentiels (congélation et décongélation) posent de très sérieux problèmes.

Un corps peut-il être gelé?

Le premier élément (la congélation des corps) peut sembler anodin, après tout, nous améliorons nos techniques de congélation depuis longtemps. Cependant, si nous voulons garder les structures intactes, la congélation devient presque impossible.

Le meilleur indice à ce sujet est peut-être qu’à ce jour, nous ne sommes pas en mesure de geler même des organes normaux. Cela signifie que les opérations de transplantation continuent à être menées à plein régime, avec les risques supplémentaires qu’elles comportent, et même que de nombreux organes sont perdus au cours du processus.

Les structures biologiques les plus complexes que nous avons pu cryogéniser et récupérer sont embryonnaires

Aujourd’hui, les organes (et le corps en général) ne peuvent pas être congelés car l’eau qu’ils contiennent, en atteignant le point de congélation, augmente de volume et détruit les structures cellulaires et les mécanismes physiologiques. C’est-à-dire, les rend inutiles.

Il est vrai qu’il existe un procédé de cryogénisation (vitrification) qui empêche la formation de glace en utilisant un gel antigel à -196 degrés. Le problème est que, pour l’instant, les structures les plus complexes que nous ayons pu «vitrifier» ont été des organes embryonnaires d’animaux. Donc non, d’après ce que nous savons aujourd’hui, vous ne pouvez pas geler un corps entier sans détruire ses structures interne dans le processus.

Et peut-il être relancé plus tard?

C’est l’espoir des défenseurs de la cryogénisation. Tout le monde reconnaît qu’aujourd’hui il est impossible à la fois de congeler en bon état et de réanimer structures complexes. Et face à cela, ils jouent la carte du futur.

En tant que discipline scientifique, cela peut être intéressant; comme une option viable aujourd’hui, ce n’est pas

Un manifeste célèbre d’un groupe de scientifiques a déclaré que certaines techniques de réanimation telles que « la nano-réparation cellulaire, les techniques informatiques avancées, le contrôle détaillé de la croissance cellulaire ou la régénération tissulaire peuvent être envisagées ». C’est peut-être, mais tout cela n’est pas de la science, mais science fiction. Au moins aujourd’hui.

En ce sens, certaines des affirmations de ces scientifiques sont raisonnables et, par exemple, la cryogénisation, en ce sens zone d’étude scientifique, est une discipline acceptable. Mais j’ai peur que lorsque nous parlons du problème de la cryogénisation, nous n’en parlons pas.

Qu’est-ce qui est vrai dans le mouvement cryogénique?

Autrement dit, sommes-nous face à un espoir plausible, face à un mythe qui ne fait pas de mal ou à une fraude? La réponse n’est pas simple dans la mesure où, bien entendu, nous ne pouvons pas prédire l’avenir. Mais il est vrai qu’il y a certaines choses qui nous font douter des (vrais) objectifs de ce mouvement.

En fin de compte, les grands instituts de cryogénisation ne sont pas des centres de recherche dédiés à la «science cryonique», ni des fonds orientés vers le développement technologique du domaine; mais des structures dédiées, fondamentalement, au stockage et à la préservation des patients. C’est-à-dire un peu plus que les groupes qui essaient de gérer (et de répandre) l’espoir dans un avenir dont on ne sait pas s’il viendra.

images | Pascal, Miguel Vaca