La crise mondiale déplace 82 millions de personnes

Malgré la pandémie de covid-19, le nombre de personnes contraintes de se déplacer dans le monde continue d’augmenter. Fin 2020, 82,4 millions de personnes étaient déplacées par les guerres, les conflits, les violations des droits humains et les persécutions.

Il s’agit du nombre le plus élevé jamais enregistré par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), avec une augmentation de 4 % par rapport à 2019, lorsque 79,5 millions de personnes étaient en déplacement forcé. Plus de 1 % de la population mondiale – une personne sur 95 – est actuellement en déplacement forcé.

Les données sont contenues dans le rapport Global Trends, qui fournit des informations sur la situation des personnes déplacées et des réfugiés dans le monde chaque année et a été publié aujourd’hui (18) par le HCR. Selon l’enquête, 2020 est la neuvième année de croissance ininterrompue des déplacements forcés dans le monde.

Covid-19

Le rapport montre qu’au plus fort de la pandémie en 2020, plus de 160 pays ont fermé leurs frontières, 99 d’entre eux ne faisant aucune exception pour les personnes cherchant une protection internationale. Selon le HCR, malgré la pandémie et les appels à un cessez-le-feu, les conflits continuent de chasser les gens de chez eux.

Le porte-parole du HCR au Brésil, Luiz Fernando Godinho, a souligné que la fermeture des frontières en raison de la crise sanitaire a eu pour effet immédiat une augmentation significative du nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays fuyant non seulement les guerres, mais aussi les régions de son pays à fort taux d’infection.

« Cette combinaison de conflit, de crise sanitaire mondiale, de perte de revenus et d’insécurité alimentaire a obligé les gens à se déplacer à l’intérieur de leur pays », a déclaré Godinho, notant que le covid-19 était un facteur de déplacement interne dans des pays comme le Yémen, le Bangladesh, l’Éthiopie, l’Irak et Djibouti.

Selon le porte-parole, la tendance pour 2021 est à une augmentation des déplacements de personnes, car les procédures de refuge et d’asile devraient reprendre leur travail avec une plus grande libéralisation des frontières internationales au milieu de l’avancée de la vaccination.

Selon le document, il y a 48 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays, 26,4 millions de réfugiés, 20,7 millions de réfugiés sous mandat du HCR, 5,7 millions de Palestiniens sous mandat de l’agence UNRWA, 4,1 millions de demandeurs d’asile et 3,9 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays. .

En raison des crises principalement en Éthiopie, au Soudan, dans les pays du Sahel (région d’Afrique, située entre le désert du Sahara et les terres les plus fertiles de la région équatoriale du continent), au Mozambique, au Yémen, en Afghanistan et en Colombie, le nombre de déplacés internes a augmenté de plus de 2,3 millions de personnes.

En 2020, environ 3,2 millions de personnes déplacées et seulement 251 000 réfugiés sont rentrés dans leurs foyers, soit une diminution de 40 % et 21 % respectivement par rapport à 2019. 33 800 autres réfugiés ont été naturalisés par leur pays d’accueil.

Plus des deux tiers de tous les réfugiés et personnes déplacées venaient de cinq pays seulement : la Syrie (6,7 millions), le Venezuela (4 millions), l’Afghanistan (2,6 millions), le Soudan du Sud (2,2 millions) et le Myanmar (1,1 million).

La majorité des personnes réfugiées dans le monde – près de neuf sur dix (soit 86 %) – sont hébergées dans des pays voisins des crises et qui ont des revenus faibles ou moyens. Les pays les moins avancés ont reçu 27 % de ce total.

Pour la septième année consécutive, la Turquie abrite la plus grande population de réfugiés au monde (3,7 millions de personnes), suivie par la Colombie (1,7 million, y compris les Vénézuéliens déplacés hors de leur pays), le Pakistan (1,4 million), l’Ouganda (1,4 million ) et l’Allemagne (1,2 million).

Les filles et les garçons de moins de 18 ans représentent 42 % de toutes les personnes contraintes de déménager. Selon l’ONU, ils sont particulièrement vulnérables, surtout lorsque les crises durent de nombreuses années. De nouvelles estimations du HCR montrent que près d’un million d’enfants sont nés en tant que réfugiés entre 2018 et 2020. Beaucoup d’entre eux devraient rester dans cet état pendant des années.

Au Brésil, la publication sera officiellement lancée aujourd’hui à 11h00, lors d’un événement en partenariat avec le Memorial da América Latina, qui sera diffusé sur la chaîne YouTube des deux institutions. La publication du rapport fait partie du calendrier du HCR au Brésil pour marquer la Journée mondiale des réfugiés dans le pays.