La crise de la pandémie COVID-19 a été aggravée par des relations géopolitiques tendues: expert en santé

Agence France-Presse07 janv.2021 13:15:57 IST

Les tensions géopolitiques en jeu avant la pandémie de Covid-19 ont coloré la réponse sanitaire internationale, aggravant considérablement la crise, a déclaré un politologue renommé et expert en santé mondiale. AFP. Plus d’un an après la première apparition du nouveau coronavirus en Chine, plus de 1,8 million de personnes sont mortes et près de 86 millions ont été infectées par le virus dans le monde. Cela ne devait pas être si grave, a déclaré Ilona Kickbusch, directrice fondatrice et présidente du Global Health Center à Genève.

Sans les guerres commerciales et autres tensions qui font rage en 2019, «janvier 2020 n’aurait pas joué comme il l’a fait», a-t-elle déclaré dans une interview.

« La géopolitique … a mis le monde dans cette situation. »

Des crises sanitaires mondiales précédentes se sont produites pendant des périodes de grande tension géopolitique, a déclaré Kickbusch, mais les pays ont généralement réussi au cours des dernières décennies à dépasser leurs différences pour coopérer pour lutter contre les maladies mortelles.

Le monde a réussi à s’unir pour éradiquer la variole au plus fort de la guerre froide, a-t-elle souligné.

Même lorsque le SRAS, un autre coronavirus, a fait surface en Chine et a causé des ravages entre 2002 et 2003, la réaction mondiale a été une réaction de coopération et de pression pour plus de transparence, a-t-elle déclaré.

À l’époque, Pékin a reconnu avoir commis des erreurs, réorganisé son ministère de la Santé et créé les Centres chinois de contrôle des maladies. D’autres pays lui ont accordé le bénéfice du doute et ont appelé à davantage de coopération.

« Le SRAS a en fait amené la Chine à (comprendre) qu’elle devait être beaucoup plus intégrée dans le système (mondial) », a déclaré Kickbusch. « C’était une période d’ouverture. »

Fermeture de l’esprit

Cela contraste fortement avec la réponse à la pandémie de Covid-19.

Maintenant, elle a dit: « Il y a une fermeture de l’esprit, très clairement, de tous côtés. »

Avant la crise, les tensions géopolitiques avaient saigné dans la réponse sanitaire mondiale, a-t-elle dit, soulignant comment la guerre commerciale américano-chinoise s’était transformée en un « jeu de blâme géopolitique ».

En conséquence, a-t-elle déclaré, «la Chine a totalement réprimé (et) les États-Unis ont fait ce qu’ils ont fait», et à la fin «le monde entier a souffert».

L’une des victimes de la riposte à la pandémie de confrontation pourrait être la clarté indispensable concernant la source animale de Covid-19.

Les origines restent âprement contestées, parmi les récriminations et les conjectures de la communauté internationale, et l’obscurcissement de Pékin déterminé à garder le contrôle de son récit sur le virus.

Une équipe d’experts internationaux devrait enfin se rendre en Chine cette semaine pour enquêter, mais les observateurs craignent que la piste ne se soit refroidie plus d’un an après la surface du virus.

« Je pense qu’il sera extrêmement difficile de trouver l’origine du virus, car beaucoup de temps s’est écoulé », a déclaré Kickbusch.

Bien que l’origine puisse rester un mystère, elle espérait néanmoins que la mission aiderait à découvrir comment des décisions fatidiques ont été prises et à mettre en lumière l’importance de découpler la santé mondiale de la géopolitique.

« Nous devons passer 2021 à essayer de remettre la santé mondiale sur les rails », a-t-elle déclaré.

Sinon, a-t-elle prévenu, « nous aurons des problèmes graves et graves ».

