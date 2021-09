La couverture « Outer Banks » de Brent Morgan de « Kiss The Girl » devient virale sur TikTok

Que vous soyez fan de l’application ou non, il est indéniable que TikTok est l’endroit idéal si vous souhaitez réussir à promouvoir votre musique.

Des artistes célèbres comme Doja Cat, Megan Thee Stallion, Dua Lipa et Ashnikko ont tous vu leurs opinions monter en flèche après que les gens ont commencé à faire des vidéos sur leurs chansons.

Maintenant, une autre personne rencontre du succès sur l’application après avoir publié sa couverture désormais virale de « Kiss the Girl » de Disney.

Une reprise de ‘Kiss The Girl’ inspirée d’Outer Banks est devenue virale sur TikTok.

Dans son TikTok original, le musicien Brent Morgan chante une interprétation réconfortante et ralentie de « Kiss the Girl » de la bande originale de « La Petite Sirène » de Disney.

Son inspiration pour la couverture semble provenir de la populaire émission Netflix « Outer Banks ».

« Imaginez-le avec un montage de John B et Sarah… faites-le arriver ! » La vidéo lit, se référant aux pistes romantiques de l’émission.

Les gens veulent utiliser la couverture TikTok pour leurs mariages.

Le TikTok de Morgan a été inondé d’amour alors que la couverture s’étendait sur l’application.

« J’ai besoin de la version entière !! » A jailli un utilisateur. « J’adorerais avoir ça à mon mariage !!! C’est trop bien !! »

« D’accord, je me marie dans trois semaines, j’ai besoin que ce soit une couverture complète d’ici là, plsssss », supplia un autre. Morgan a chaleureusement répondu à la future mariée, promettant de « le sortir avant cette date si vous promettez d’envoyer ou de publier la vidéo de vous l’utiliser! »

Brent Morgan a créé une version officielle de mariage de la couverture de Disney.

Dans une vidéo ultérieure faisant la promotion de la sortie officielle de la couverture, Morgan s’est adressé à son public enthousiaste et leur a donné une mise à jour passionnante.

« Je pense donc que je viens de transformer « Kiss the Girl » de « The Little Mermaid » en une chanson de mariage parfaite », commence-t-il en disant. « Et il sort ce vendredi. Imaginez juste l’amour de votre vie marchant dans l’allée vers vous, et ces mots sont chantés. »

Un enregistrement de la chanson commence alors à jouer en arrière-plan alors que Morgan articule avec enthousiasme.

La reprise de Brent Morgan a atteint le 5e rang sur iTunes.

Il y a quelques jours, Morgan a révélé que la chanson avait atteint la 5e place dans tous les genres sur iTunes. Dans les commentaires, il a exprimé sa gratitude aux fans et a mentionné à quel point il se sentait honoré d’avoir réalisé un tel exploit sans étiquette.

Bien que les fans soutiennent avec enthousiasme la couverture de Morgan, il est sûr de dire que leur faim n’est pas encore assouvie. D’autres utilisateurs de TikTok se sont rendus dans la section des commentaires, exigeant qu’il dépose un « album de mariage Disney » complet. On ne sait pas si Morgan a l’intention de le faire, mais s’il le fait, disons simplement qu’il est entièrement soutenu par Internet !

