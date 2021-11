La couverture de Lil Nas X de Kidz Bop est appelée pour avoir supprimé toutes les références gay

La version Kidz Bop de Montero Call Me By Your Name de Lil Nas X ne contient aucune parole sur l’attirance homosexuelle.

Kidz Bop fait face à des réactions négatives pour avoir supprimé toutes les références à l’attraction gay de « Montero (Call Me By Your Name) » de Lil Nas X.

Depuis le lancement de Kidz Bop en 2001, la marque est devenue synonyme de création de versions adaptées aux enfants des plus grands succès de la pop. Les albums de Kidz Bop connaissent souvent un énorme succès et sont régulièrement en tête du classement des albums US Kids. Kidz Bop 2022 n’est pas différent et il présente des reprises de « Good 4 U » d’Olivia Rodrigo, de « Levitating » de Dua Lipa et de nombreux autres singles de 2021.

Dans la plupart des cas, Kidz Bop supprime simplement les jurons, ainsi que les références au sexe, à la drogue et à l’alcool des chansons. Mais, dans le cas de « Montero (Call Me By Your Name) » de Lil Nas X, ils ont également supprimé les paroles étranges et les fans ne sont pas contents.

Kidz Bop a demandé de supprimer toutes les références gay de Montero Call Me By Your Name de Lil Nas X. Photo : Republic Records, Kidz Bop Enterprises

Les fans de Lil Nas X sauront déjà que la version originale de ‘Montero (Call Me By Your Name)’ contient des références au sexe, à la drogue et à l’alcool, il n’est donc pas surprenant que Kidz Bop ait supprimé ces paroles. Cependant, ils ont également supprimé toute suggestion selon laquelle la chanson parle d’amour homosexuel.

Par exemple, « Tu vis dans le noir garçon » est remplacé par « Tu vis dans le noir ouais » et Kidz Bop a également changé « si Eve n’est pas dans ton jardin » en « si tu n’es pas dans le jardin ».

Dans une vidéo virale TikTok, @combat_ostrich a répondu à un commentaire qui disait « ils ont sorti un garçon ». Ils ont dit : « Oui. Ils l’ont fait. En fait, ils ont supprimé toutes les références au fait que la chanson est écrite sur un homme du point de vue d’un homme. Je me demande pourquoi diable ils auraient fait ça ? »

Une autre personne a commenté, « ils l’ont dé-gayifié », et il a reçu plus de 7 000 likes.

Les gens contestent le fait qu’il semble que Kidz Bop considère essentiellement être LGBTQ+ inapproprié pour les enfants.

Dans l’état actuel des choses, Kidz Bop n’a pas encore réagi au contrecoup. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

