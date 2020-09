La course au vaccin COVID-19 lance l’espionnage mondial et oppose espion contre espion

Les agents chinois ont utilisé les informations de l’Organisation mondiale de la santé pour guider ses tentatives de piratage de vaccins, tant aux États-Unis qu’en Europe.

Washington: Les pirates informatiques chinois avaient l’intention de voler des données sur les vaccins contre les coronavirus, ils ont donc cherché ce qu’ils pensaient être une cible facile. Au lieu de simplement s’en prendre aux sociétés pharmaceutiques, ils ont mené une reconnaissance numérique sur l’Université de Caroline du Nord et d’autres écoles menant des recherches de pointe.

Ils n’étaient pas les seuls espions au travail. Le premier service de renseignement russe, le SVR, a ciblé des réseaux de recherche sur les vaccins aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne, des efforts d’espionnage qui ont été détectés pour la première fois par une agence d’espionnage britannique surveillant les câbles à fibres optiques internationaux.

L’Iran, lui aussi, a considérablement intensifié ses tentatives de voler des informations sur la recherche sur les vaccins, et les États-Unis ont accru leurs propres efforts pour traquer l’espionnage de ses adversaires et renforcer ses défenses.

En bref, tous les principaux services d’espionnage du monde entier essaient de découvrir ce que tout le monde fait.

La pandémie de coronavirus a provoqué l’un des changements de mission les plus rapides en temps de paix ces derniers temps pour les agences de renseignement du monde, les opposant les unes aux autres dans un nouveau grand jeu d’espionnage contre espion, selon des entretiens avec des responsables actuels et anciens des services de renseignement et d’autres personnes qui suivent l’espionnage. efforts.

Presque tous les adversaires des États-Unis ont intensifié leurs tentatives de voler la recherche américaine tandis que Washington, à son tour, a pris des mesures pour protéger les universités et les entreprises faisant le travail le plus avancé. Le renseignement de l’OTAN, normalement concerné par le mouvement des chars russes et des cellules terroristes, s’est étendu pour examiner les efforts du Kremlin pour voler également la recherche sur les vaccins, selon un responsable occidental informé des renseignements.

Le concours rappelle la course à l’espace, où l’Union soviétique et l’Amérique comptaient sur leurs services d’espionnage pour rattraper leur retard lorsque l’autre semblait susceptible de franchir une étape importante. Mais là où le concours de la guerre froide pour atteindre l’orbite terrestre et la lune s’est déroulé pendant des décennies, le calendrier pour aider à sécuriser les données sur les traitements contre les coronavirus est fortement réduit à mesure que le besoin d’un vaccin devient de plus en plus urgent chaque jour.

« Il serait surprenant qu’ils n’essayent pas de voler la recherche biomédicale la plus précieuse en cours actuellement », a déclaré John C. Demers, haut responsable du ministère de la Justice, à propos de la Chine le mois dernier lors d’un événement organisé par le Center for Strategic and International. Études. « Précieux d’un point de vue financier et inestimable d’un point de vue géopolitique. »

La poussée de la Chine est complexe. Ses agents ont également utilisé subrepticement des informations de l’Organisation mondiale de la santé pour guider ses tentatives de piratage de vaccins, à la fois aux États-Unis et en Europe, selon un actuel et un ancien responsable familier des renseignements.

On ne sait pas exactement comment la Chine utilise sa position influente au sein de l’OMS pour recueillir des informations sur les vaccins dans le monde. L’organisation collecte des données sur les vaccins en cours de développement et, bien qu’une grande partie soit finalement rendue publique, les pirates chinois auraient pu bénéficier d’informations précoces sur les efforts de recherche sur les vaccins contre les coronavirus que l’OMS considérait comme les plus prometteurs, selon un ancien responsable du renseignement.

Les responsables du renseignement américain ont appris les efforts de la Chine début février alors que le virus prenait pied aux États-Unis, selon des responsables américains actuels et anciens. La CIA et d’autres agences surveillent de près les mouvements de la Chine au sein des agences internationales, y compris l’OMS.

La conclusion du renseignement a contribué à pousser la Maison Blanche vers la ligne dure qu’elle a adoptée en mai sur l’OMS, selon l’ancien responsable du renseignement.

Outre l’Université de Caroline du Nord, des pirates chinois ont également ciblé d’autres universités du pays et certaines ont peut-être vu leurs réseaux piratés, ont déclaré des responsables américains. Demers a déclaré dans son discours que la Chine avait mené «de multiples intrusions» au-delà de ce que le ministère de la Justice avait révélé dans un acte d’accusation en juillet, qui accusait deux pirates de travailler pour le compte du service d’espionnage du ministère chinois de la Sécurité d’État pour poursuivre les informations sur les vaccins et la recherche de la biotechnologie américaine entreprises.

Le FBI a mis en garde les responsables de l’UNC ces dernières semaines contre les tentatives de piratage, selon deux personnes proches du dossier. Les équipes de piratage chinois tentaient de s’introduire dans les réseaux informatiques du département d’épidémiologie de l’école mais ne les ont pas infiltrées.

Une porte-parole de l’UNC, Leslie Minton, a déclaré que l’école «reçoit régulièrement des alertes de menace des agences de sécurité américaines». Elle a adressé d’autres questions au gouvernement fédéral, mais a déclaré que l’école avait investi dans une «surveillance 24 heures sur 24» pour «aider à se prémunir contre les attaques de menaces persistantes avancées de la part d’organisations parrainées par l’État».

Outre le piratage, la Chine a poussé dans les universités par d’autres moyens. Certains responsables gouvernementaux estiment qu’il tente de tirer parti des partenariats de recherche que les universités américaines ont nouées avec des institutions chinoises.

D’autres ont averti que des agents du renseignement chinois aux États-Unis et ailleurs ont tenté de collecter des informations sur les chercheurs eux-mêmes. L’administration Trump a ordonné à la Chine le 22 juillet de fermer son consulat à Houston en partie parce que des agents chinois l’avaient utilisé comme avant-poste pour essayer de faire des incursions avec des experts médicaux dans la ville, selon le FBI.

Les responsables du renseignement chinois se concentrent sur les universités en partie parce qu’ils considèrent les protections des données des institutions comme moins solides que celles des sociétés pharmaceutiques. Mais le travail d’espionnage s’intensifie également alors que les chercheurs partagent plus de candidats vaccins et de traitements antiviraux pour examen par les pairs, ce qui donne aux adversaires une meilleure chance d’avoir accès aux formulations et aux stratégies de développement de vaccins, a déclaré un responsable du gouvernement américain informé des renseignements.

Jusqu’à présent, les responsables estiment que les espions étrangers ont recueilli peu d’informations des sociétés de biotechnologie américaines qu’ils ciblaient: Gilead Sciences, Novavax et Moderna.

Au même moment où l’agence britannique de surveillance électronique GCHQ découvrait l’effort russe et que les services de renseignement américains apprenaient le piratage chinois, le département de la sécurité intérieure et le FBI ont dépêché des équipes pour travailler avec les équipes de biotechnologie américaines pour renforcer les défenses de leurs réseaux informatiques.

L’effort russe, annoncé par les agences de renseignement britanniques, américaines et canadiennes en juillet, était principalement axé sur la collecte de renseignements sur la recherche de l’Université d’Oxford et de son partenaire pharmaceutique, AstraZeneca.

Les Russes surpris en train d’essayer d’obtenir des informations sur les vaccins faisaient partie du groupe connu sous le nom de Cozy Bear, une collection de pirates affiliés au SVR. Cozy Bear était l’un des groupes de piratage informatique qui, en 2016, a fait irruption dans les serveurs informatiques démocrates.

Les responsables de la sécurité intérieure ont mis en garde les sociétés pharmaceutiques et les universités contre les attaques et ont aidé les institutions à revoir leur sécurité. Pour la plupart, les responsables ont observé les pirates potentiels de vaccins utilisant des vulnérabilités connues qui n’ont pas encore été corrigées, et non les cyberarmes plus exquises qui ciblent des lacunes inconnues en matière de sécurité informatique.

Aucune entreprise ni université n’a annoncé de vols de données résultant des efforts de piratage identifiés publiquement. Mais certaines des tentatives de piratage ont réussi au moins à pénétrer les défenses pour pénétrer dans les réseaux informatiques, selon un responsable du gouvernement américain. Et les pirates informatiques chinois et russes testent chaque jour leurs faiblesses, selon des responsables du renseignement.

«C’est vraiment une course contre la montre pour que les bons gars trouvent les vulnérabilités et les corrigent, déploient ces correctifs avant que l’adversaire ne les trouve et les exploite», a déclaré Bryan S. Ware, directeur adjoint de la cybersécurité pour le département de la sécurité intérieure. Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures. «La course est plus serrée que jamais.»

Alors que seules deux équipes de pirates informatiques, une chacun de Russie et de Chine, ont été publiquement identifiées, plusieurs équipes de piratage de presque tous les services de renseignement de ces deux pays ont tenté de voler des informations sur les vaccins, selon les forces de l’ordre et les responsables du renseignement.

La Russie a annoncé le 11 août qu’elle avait approuvé un vaccin, une déclaration qui a immédiatement éveillé le soupçon que ses scientifiques étaient au moins aidés par le travail de ses agences d’espionnage pour voler des informations de recherche à d’autres pays.

Les responsables américains insistent sur le fait que les efforts de leurs propres services d’espionnage sont défensifs et que les agences de renseignement n’ont pas reçu l’ordre de voler la recherche sur les coronavirus. Mais d’autres responsables du renseignement, actuels et anciens, ont déclaré que la réalité n’était pas aussi noire et blanche. Alors que les agences de renseignement américaines tentent de découvrir ce que la Russie, la Chine et l’Iran ont volé, elles pourraient trouver des informations sur les recherches de ces pays et les collecter.

Les responsables ont exprimé leurs inquiétudes sur le fait que de nouvelles tentatives de piratage pourraient nuire aux efforts de développement de vaccins. Les pirates informatiques qui extraient des données pourraient endommager les systèmes de recherche par inadvertance – ou intentionnellement.

«Lorsqu’un adversaire fait un smash-and-grab, il y a encore plus de chances non seulement de voler des informations, mais de perturber d’une manière ou d’une autre les réseaux d’opérations de la victime», a déclaré Ware.

Alors que certains des espionnages de la Russie et de la Chine visaient peut-être à vérifier leurs propres recherches ou à rechercher des raccourcis, certains responsables actuels et anciens ont évoqué la possibilité que les pays cherchent plutôt à semer la méfiance à l’égard d’un éventuel vaccin en provenance des pays occidentaux.

La Russie et la Chine ont déjà répandu de la désinformation sur le virus, ses origines et la réponse américaine. Les services de renseignement russes en particulier jettent les bases d’un effort plus agressif pour intensifier le mouvement anti-vaccin en Occident et pourraient utiliser les allégations d’espionnage pour donner plus de poids à son récit.

La Russie essaie depuis longtemps d’amplifier les divisions dans la société américaine. Les responsables actuels et anciens de la sécurité nationale ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la Russie diffuse éventuellement de la désinformation sur tout vaccin approuvé en Occident.

« Cette affaire semble être un retour à l’ancienne Union soviétique », a déclaré Fiona Hill, ancienne responsable du Conseil de sécurité nationale et experte de la Russie qui a témoigné lors des audiences de destitution contre le président Donald Trump. «La Russie et les Chinois ont participé à des campagnes de désinformation. Comment créer de la confusion et affaiblir davantage les États-Unis que d’attiser le mouvement antivax? Mais vous vous assurez que tous vos gars sont vaccinés.

Julian E. Barnes et Michael Venutolo-Mantovani vers 2020 The New York Times Company

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂