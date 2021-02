La Couronne: le prince Harry a dit quel acteur devrait le jouer dans la série

The Crown est l’une des séries les plus réussies de l’histoire de Netflix, mais aussi l’une des plus controversées. Les interprétations de la famille royale britannique ont suscité la controverse et certaines caractérisations ont été critiquées par les monarques du Royaume-Uni. Jusqu’à présent, la famille royale n’avait pas parlé publiquement de l’émission, mais le prince harry a brisé le silence: Il a donné son avis sur la série et a même dit quel acteur devrait le jouer. Épingle de sûreté!

Le Londonien de 36 ans était invité à Le spectacle tardif de James Corden dans une interview réalisée à propos d’un bus touristique dans la ville de Los Angeles, où il vit avec sa femme Meghan Markle depuis 2020. Là, il a évoqué son départ de la Couronne et sa démission des fonctions royales pour être énomiquement indépendant. En outre, a été consulté par The Crown et a beaucoup apprécié la série.







«Ils ne sont pas censés être des informations. C’est de la fiction. Mais il est vaguement basé sur la vérité. Bien sûr, ce n’est pas strictement exact, bien sûr que non, mais dans l’ensemble, cela vous donne une idée approximative de ce qu’est ce style de vie, des pressions liées au fait de placer le devoir et le service au-dessus de la famille et tout le reste, peu importe.dit Harry pour éviter que l’événement Netflix soit une fiction et non un documentaire.







Le Britannique a reconnu qu’il ressent « beaucoup plus à l’aise avec The Crown que de regarder » des histoires sur sa famille. « C’est évidemment de la fiction, prends-le comme tu veux »ajoutée. Après la quatrième saison, une controverse est née parce que de la royauté a demandé que la série clarifie avant chaque épisode que les scènes ne concernent qu’une simple représentation.

Le prince Harry a dit quel acteur devrait le jouer dans The Crown de Netflix

De plus, Harry a été consulté par Corden à propos de l’acteur qui devrait le jouer dans la série et le prince a choisi Damian Lewis. L’interprète anglais est 14 ans de plus que lui (il a 50 ans) et est principalement connu sous le nom de sergent Nicholas Brody en Patrie et comme Bobby Axelrod dans Milliards.

Malgré l’envie, la série créée par Peter Morgan n’inclura pas le fils de Diana dans son intrigue. L’émission aura deux saisons supplémentaires qui ne montreront pas l’âge adulte de Harry ou William. Un sondage Spoiler a révélé que 64% veulent les voir dans l’histoire.

La relation du petit-fils d’Elizabeth II avec Netflix n’est pas seulement en tant que spectateur. En septembre, il a signé un contrat avec la plateforme de 100 millions de dollars pour produire du contenu audiovisuel. Déménagé à Los Angeles et avec une actrice, Le chemin de Harry s’est tourné vers l’industrie du cinéma.