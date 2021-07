La Couronne a de nouveau ignoré les princes Harry et William

Comme cela s’est produit le 9 avril de cette année avec la mort de Felipe de Edimburgo aujourd’hui, le 1er juillet, le Royaume-Uni a succombé au plus grand des hommages depuis l’emblématique Lady Di aurait eu 60 ans. Née en 1961 à Sandringham, Diana est devenue l’un des membres les plus respectés de la monarchie depuis son mariage avec l’héritier du trône britannique, le prince Charles qui, malgré tout, a rendu la vie misérable à sa femme.

La princesse Diana aurait eu 60 ans. Photo : (Getty)



A tel point que, comme le raconte l’histoire, Dame di elle a choisi de divorcer de son mari, mais au-delà de cela, elle n’a jamais cessé d’être l’une des femmes les plus aimées non seulement en Angleterre, mais dans le monde. C’est pourquoi aujourd’hui, avec ses deux enfants, les princes William et Harry, tous les sujets de la princesse de Galles ont décidé de l’honorer d’une manière très spéciale.

C’est en 2017 que les ducs ont décidé de demander une statue en bronze de Lady Di qui a été découverte aujourd’hui au palais de Kensington, qui fut leur résidence officielle pendant des années.. Avec cette décision, William et Harry ont retrouvé leurs oncles, les frères Spencer et les plus proches de la princesse Diana, car les restrictions de santé réduisaient l’accès à des personnalités comme Kate Middleton.

Aujourd’hui, à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier, améliorant ainsi d’innombrables vies. pic.twitter.com/jsZXyUsG7q – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal)

1 juillet 2021





En revanche, ceux qui brillaient également par leur absence à cet hommage à la princesse étaient la reine Elizabeth II et son fils aîné, le prince Charles, qui ont assuré que la présence rouvrirait de vieilles blessures. Cependant, d’autres personnes qui ont ignoré la mémoire de la fille du comte de Spencer étaient les acteurs de La Couronne puisque personne n’a commenté la question sur la mémoire de Diana.

De nombreuses personnalités à travers le monde se souvenaient de cette femme si rebelle à la monarchie, mais pas même Emma Corrin qui jouait Dame di dans la quatrième saison et Elizabeth Debicki, qui sera à sa place dans la cinquième édition, en a parlé. En fait, la seule fois où certains membres de la distribution ont parlé de la monarchie, c’était à la mort du prince Philip.

Emma Corrin joue Lady Di. Photo : (Netflix)



Depuis sa création, La Couronne Il a été caractérisé comme l’une des séries qui ont le plus irrité les membres de la famille royale. De plus, dans la dernière saison, sortie l’année dernière, l’inclusion de Dame di et le prince Charles a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour beaucoup puisque différentes controverses ont de nouveau été jouées qui, de l’avis des Windsor, ont été enterrées au fil des ans et, l’une d’entre elles, est la mort fatidique de la princesse et même le rôle que Camilla Parker Bowles a joué dans le mariage des princes de Galles.