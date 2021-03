La Couronne a balayé les Golden Globes 2021: combien de récompenses a-t-elle remportées?

‘La Couronne’, série de services de streaming Netflix, la 78e édition du Globes dorés s’endormir avec quatre récompenses sous le bras: Meilleure série dramatique, meilleur acteur principal (Josh O’Connor), Meilleure actrice principale (Emma Corrin) et La meilleure actrice dans un second rôle (Gillian Anderson). Au total, ils avaient six nominations, mais deux partageaient une catégorie, nous pouvons donc dire que ils ont gagné tout ce pour quoi ils concouraient.

La saison 4 de fiction était très attendu par les fans, car il avait la première apparition de Diana Spencer, mieux connu comme Dame di, comme le match approprié pour lui Prince Carlos, mais vous devrez également faire face à Reine Isabelle II, qui à la fin des années 70 partageait le pouvoir avec Margaret Thatcher, la première femme à occuper le poste de ministre de Grande-Bretagne.

+ Les Crown Awards aux Golden Globes 2021:

+ Meilleure série dramatique

Le quatrième opus, réalisé par Peter Morgan, a remporté l’un des prix les plus importants de la soirée, battant d’autres productions telles que ‘Le Mandalorien’, ‘Ozark’, ‘Ratched’ Oui ‘Pays Lovecraft’. Son intrigue et ses performances étaient vitales pour qu’elle soit sélectionnée comme la meilleure et la excellent candidat pour les prochains Emmy Awards.







+ Meilleur acteur dans une série dramatique:

Josh o’connor a remporté la grande distinction pour son portrait de Prince Carlos. L’acteur de 31 ans a attiré une grande partie de l’attention et surpassé Jason Bateman (Ozark), Bob Odenkirk (Tu ferais mieux d’appeler Saul), Al Pacino (Chasseurs) et Matthieu rimes (Perry Manson). Après avoir reçu la nouvelle, il a déclaré: « Merci beaucoup à tous ceux qui font de The Crown ce qu’elle est, j’ai vécu les meilleurs moments de ma vie en enregistrant la série ».

+ Meilleure actrice dans une série dramatique:

Emma Corrin conquis le monde avec le rôle de princesse Diana. Là, il a battu son partenaire, Olivia Colman (Reine Elizabeth II), et d’autres stars: Jodie Comer (Tuer Eve), Sarah Paulson (Cliquet) et Laura Linney (Ozark). « Un grand merci à Diana, qui m’a appris la compassion et l’empathie. Au nom de tous ceux qui se souviennent de vous. »»commenta-t-il avec enthousiasme.

+ Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique:

Gillian Anderson Il a remporté le quatrième Golden Globe de la série en battant son coéquipier dans la liste restreinte, Helena Bonham Carter, Julia Garner (Ozark), Annie Murphy (Schitt’s Creek) et Cynthia Nixon (Cliquet). La star de Sex Education and X-Files a déclaré: « Je remercie Peter Morgan d’avoir imaginé que je pourrais vivre dans Mme Hatcher et d’avoir écrit un personnage extrêmement multidimensionnel, contre toute attente. ».

Pour la saison 5 il y aura de nombreux changements: Imelda Staunton jouera la reine Isabell I, Lesley Manville jouera Margaret, Jonathan Pryce jouera le prince Philip, Elizabeth Debicki jouera Lady Di et nous verrons Dominic West dans le rôle du prince Charles. Jusqu’à présent, il n’y a pas de date de sortie, mais ils estiment qu’elle pourrait arriver dans Octobre 2022.