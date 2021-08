La Couronne 5 : tous les faits historiques qu’elle racontera

La cinquième saison de La Couronne c’est un fait. Malgré les hauts et les bas et les difficultés à trouver certains personnages, les différentes photos qui ont fuité confirment déjà que le tournage a commencé. Et, malgré les souhaits de la royauté, cette fois Peter Morgan sera en charge de capturer les années les plus basses des Windsors.

Depuis sa sortie, La Couronne il a toujours suivi un ordre chronologique pour raconter l’histoire d’Elizabeth II et de sa famille. C’est pourquoi, pour cette nouvelle édition, les fondations de Buckingham Palace vont trembler de la pire des manières puisqu’elles verront sur le petit écran l’ère qui a gouverné des années 90 à 2000.







Le quatrième volet de la série, sorti en 2020, comprenait le début de l’histoire de Lady Diana, interprétée par Emma Corrin. Mais maintenant, la production développera encore plus la vie de la célèbre princesse de la ville, sans laisser de côté les controverses des autres membres de la monarchie.

Les faits historiques que la Couronne prévoit de prendre :

1992 :

Le 23 novembre 1992, la reine Elizabeth II a qualifié cette année-là de «Annus horribilis« Pour votre histoire. Au cours d’un banquet offert en son honneur à Londres, la souveraine a déclaré que cette année, qui ne devrait être marquée que par l’anniversaire de son couronnement, ne sera plus une année dont elle se souviendra avec joie.

C’est que, malgré le bonheur pour un nouvel anniversaire de son arrivée sur le trône, il y avait d’autres émotions qui l’ont complètement éclipsée. La princesse Anne a finalisé son divorce avec Mark Phillips, le prince Andrew, duc d’York séparé de Sarah Ferguson et, comme si cela ne suffisait pas, les problèmes émotionnels entre Diana et le prince Charles ont fait l’actualité mondiale.

Elizabeth II a déclaré 1992 comme une « annus horribilis ». Photo : (Getty)



De plus, la chute de la popularité des aristocrates s’est accentuée lorsque, le 20 novembre, quelques jours seulement avant ces déclarations, le château de Windsor a été incendié. Selon le récit, c’est à 11h35 heure locale que les alarmes du Palais ont sonné annonçant le début des flammes qui ont obligé le prince Andrew, le seul présent à ce moment-là, à être évacué.

« Je peux vous assurer que ce que j’ai vu là-dedans, pendant qu’on sortait les choses, était un sacré bordel», a déclaré le duc d’York. Mais malgré la tristesse c’est le fait qu’ils aient reçu un chèque en blanc du gouvernement pour le restaurer qui l’a remis en cause car il s’agissait d’un don de millions de livres.

Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze:

Cette année sera l’une des plus difficiles pour La Couronne. C’est ça, ça s’appelle « interview de l’année de la vengeanceDepuis c’était quand Lady Di a avoué à la BBC qu’elle était à l’intérieur « un mariage de trois« . C’était devant Martín Bashir, un journaliste qui est entré dans l’histoire pour tous les aveux qu’il a reçus de la princesse.

Diana du Pays de Galles lors de son interview. Photo : (BBC)



Cependant, il y a quelques semaines à peine, le prince William a expressément demandé que cette interview, après avoir été obtenue « par la tromperieNe plus être diffusé à la télévision. C’est pourquoi, la production de la bande, devra définir la voie à suivre.

mille neuf cent quatre vingt seize:

Après quatre ans de vie en résidences séparées et après un « entretien vengeance », enfin se finalisé le divorce entre Lady Diana et le prince Charles. Cette décision est intervenue après que la reine Elizabeth II elle-même ait été celle qui, en 1995, a recommandé à son fils et à son ex-femme de se séparer légalement.

Lady Di et le prince Charles ont réussi à divorcer. Photo : (Foire de la vanité)



À tel point que, afin de mettre un terme aux spéculations des tabloïds et aux révélations publiques scandaleuses, les princes de Galles ont pris la décision qui a conduit Diana à être dépouillée de ses titres. Bien sûr, il convient de noter que, étant la mère des enfants de l’héritier du trône, Diana a continué à être présente dans les résidences royales.

1997 :

C’est la plaie ouverte et inachevée de toute la famille royale. Le 31 août 1997, la nouvelle a choqué le monde : Lady Di est décédée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris après un accident de voiture en s’échappant des paparazzi.

Les princes William et Harry lors des adieux de leur mère. Photo : (Getty)



Après la nouvelle, beaucoup de choses ont été dites à son sujet et l’une d’entre elles a pour protagoniste le prince Philip, duc d’Édimbourg. C’est parce que, selon certains dictons, c’est lui qui a orchestré son meurtre à cause de toutes les choses qu’il a dites sur son fils et sa famille. Cependant, il y a d’autres personnes qui croient que ce n’était rien de plus qu’un malheureux accident.

2000 :

C’est l’après fatidique. Cette année-là, les enfants de Lady Di n’avaient pas plus de 18 (William) et 16 (Harry), deux jeunes hommes qui passaient leur troisième année sans leur mère. Quant au premier-né, William, sa carrière universitaire était sur le point de commencer, tout comme sa relation avec Kate Middleton, alors qu’Harry n’avait pas encore terminé ses études secondaires.

Le dernier hommage des Princes à Lady Di. Photo : (Getty)



Maintenant, la vraie question est de savoir si La Couronne Il se chargera de raconter les faits historiques de manière aussi tragique ou il les modifiera en en faisant une fiction. Parce que, comme ils l’ont dit à plusieurs reprises, parfois la série « c’est uniquement basé sur la réalité”.