La Corée du Sud impose une amende de 177 millions de dollars à Google pour avoir prétendument forcé son logiciel sur un smartphone cos

14 sept. 2021 15:45:40 IST

L’organisme de surveillance de la concurrence sud-coréen prévoit d’infliger à Google une amende d’au moins 207,4 milliards de won (177 millions de dollars) pour avoir prétendument empêché les fabricants de smartphones comme Samsung d’utiliser d’autres systèmes d’exploitation, ce qui serait l’une des plus grosses sanctions antitrust du pays.

Google a annoncé son intention de contester l’amende. Il a accusé les autorités sud-coréennes de ne pas tenir compte de la façon dont sa politique logicielle profite aux partenaires matériels et aux consommateurs.

L’annonce de mardi est intervenue alors que la Corée du Sud commençait également à appliquer une loi révisée sur les télécommunications qui interdit aux opérateurs du marché des applications comme Google et Apple d’obliger les utilisateurs de smartphones à payer avec leurs systèmes d’achat intégrés. C’est la première nation à adopter de tels règlements.

La Corée du Sud a toujours surveillé de près le comportement des entreprises technologiques étrangères sur son marché. Ces dernières années, l’accent a été mis en grande partie sur Google et Apple, car les responsables se sont engagés à les empêcher d’abuser de leur position dominante sur le marché de l’Internet mobile.

Joh Sung-wook, présidente de la Commission sud-coréenne du commerce équitable, a déclaré que Google entrave la concurrence depuis 2011 en obligeant ses partenaires électroniques à signer des accords « anti-fragmentation ». Cela a empêché les entreprises d’installer des versions modifiées des systèmes d’exploitation de Google sur des appareils tels que les smartphones et les montres connectées.

Cela a donné à Google un moyen facile de consolider son leadership sur les marchés des logiciels et des applications mobiles, a-t-elle déclaré.

Joh a déclaré que des fabricants comme Samsung et LG devaient accepter les conditions lors de la signature de contrats avec Google pour une licence de magasin d’applications ou un accès anticipé aux codes informatiques afin qu’ils puissent créer des appareils à l’avance avant que Google ne publie de nouvelles versions de son Android et d’autres systèmes d’exploitation.

Dans une déclaration envoyée par e-mail, Google a déclaré que la FTC ignorait comment le programme de compatibilité d’Android, qui définit les exigences des fabricants d’appareils et des développeurs pour assurer la compatibilité avec le système d’exploitation, a stimulé « une innovation matérielle et logicielle incroyable et a apporté un énorme succès aux OEM coréens ( fabricants d’équipement d’origine) et développeurs.

« Cela a conduit à son tour à un plus grand choix, à une meilleure qualité et à une meilleure expérience utilisateur pour les consommateurs coréens », a déclaré Google. « La décision de la KFTC publiée aujourd’hui ignore ces avantages et sapera les avantages dont bénéficient les consommateurs. Google a l’intention de faire appel de la décision de la KFTC.

Joh a souligné que Samsung, le fabricant des téléphones Android Galaxy, très populaires dans le monde entier, avait subi un énorme revers en 2013 lorsque Google l’avait forcé à abandonner son projet d’utiliser une version personnalisée du logiciel Google sur ses montres intelligentes Galaxy Gear.

Samsung est passé à un système d’exploitation peu connu appelé Tizen, mais a abandonné le logiciel après avoir lutté contre un manque d’applications. Les nouvelles montres intelligentes de la société sont désormais alimentées par Wear OS de Google. LG a également été empêché de publier des haut-parleurs intelligents basés sur un logiciel Google personnalisé.

L’amende annoncée pour Google serait la neuvième la plus élevée jamais infligée par la FTC. L’entreprise peut finir par payer encore plus.

Kim Min-jeong, un autre responsable de la FTC, a déclaré que le montant annoncé par sa commission était provisoire, sur la base des revenus générés par Google en Corée du Sud de 2011 à avril de cette année. Elle a déclaré que l’amende finalisée, qui pourrait être annoncée en octobre ou novembre, pourrait être légèrement plus élevée.

« Nous interdirons (à Google) d’exiger des fabricants d’appareils qu’ils signent des accords anti-fragmentation en ce qui concerne (les contrats commerciaux) concernant les licences Play Store et l’accès anticipé aux systèmes d’exploitation », a déclaré Joh lors d’une conférence de presse.

« Nos mesures correctives permettront aux fabricants d’appareils nationaux de commercialiser des dispositifs à fourche sur les marchés nationaux et étrangers et aux fabricants étrangers de commercialiser des dispositifs à fourche sur le marché national », a-t-elle déclaré, faisant référence aux appareils alimentés par des systèmes d’exploitation personnalisés.

La FTC a commencé à examiner l’affaire en 2016 et mène d’autres enquêtes sur Google, notamment son comportement dans les applications mobiles et les marchés publicitaires.

Plus tôt mardi, la Commission coréenne des communications, l’organisme de réglementation des télécommunications du pays, a déclaré qu’une loi révisée sur les télécommunications interdisant à Google et Apple d’obliger les développeurs à utiliser leurs systèmes d’achat intégrés est entrée en vigueur.

Les géants de la technologie font face à des critiques mondiales pour forcer les développeurs à utiliser des systèmes d’achat intégrés, pour lesquels les entreprises reçoivent des commissions allant jusqu’à 30%. Les entreprises affirment que les commissions aident à payer le coût de maintenance des marchés d’applications.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂