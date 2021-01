La conversion des matériaux arrive à Genshin Impact

Impact Genshin approche de sa troisième mise à jour majeure. Cela fait plus de trois semaines depuis la sortie de la version 1.2, le battage médiatique ne se développe pas pour la 1.3, mais nous ne savons que des bribes de ce qui va arriver.

Grâce à la discussion avec les développeurs de miHoYo, nous avons appris qu’un nouveau mécanisme est en développement et arrive à la version 1.3, appelé Conversion de matériau.

Ils n’ont pas donné grand-chose de leur discussion avec les développeurs, mais seulement que cela est en cours de travail et que plus d’informations viendront à l’avenir, en particulier en ce qui concerne les matériaux pouvant être utilisés et les règles derrière ce nouveau mécanisme.

Q4: Je souhaite que nous puissions avoir la capacité de convertir des matériaux. A4: La prochaine fonction de conversion de matériau qui sera mise en ligne dans la version 1.3 est déjà en développement! Restez à l’écoute pour les futures annonces officielles concernant les matériaux requis et les règles derrière cette fonction!

Nos pensées à ce sujet seront spécifiques au type de matériau et pourront être converties, vous transformerez donc le minerai de fer en morceaux de fer, puis en morceaux de fer en la prochaine rareté. Cependant, le nombre nécessaire pour chaque conversion variera en fonction de ladite rareté.

Sans aucun doute, beaucoup Impact Genshin les joueurs ont une horde de matériaux qu’ils n’utilisent pas en raison de l’espace d’inventaire illimité, il sera donc incroyable de pouvoir convertir des matériaux sans valeur en ceux dont vous avez besoin.

C’est la première surprise de la version 1.3, et j’espère que plus d’informations et de fuites seront bientôt dévoilées!

