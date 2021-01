La controverse sur la question de savoir si le coronavirus peut être diagnostiqué par l’odorat: comment une idée étrange sur la perte de ce sens commence à prendre du poids parmi les chercheurs

Il y avait un virus attaché à un nez, un nez qui (aussi superlatif soit-il) ne fonctionnait pas très bien. Et c’est que l’un des symptômes les plus surprenants (et presque contre-intuitifs) du COVID est la perte d’odeur. Si au début cette anosmie était quelque peu étrange, plusieurs études (et expériences cliniques) ont fini par confirmer que entre 76 et 83% des patients perdent leurs capacités olfactives.

Ce n’est donc pas seulement quelque chose de curieux; mais plutôt un symptôme relativement rare qui, bien utilisé, pourrait nous aider dans notre lutte contre le coronavirus. Surtout, car avec une épidémie qui ne présente pas de symptômes d’effondrement, tout semble indiquer que les tests moléculaires d’ARN, d’antigènes ou d’anticorps ne suffisent pas à étudier les millions de cas suspects qui atteignent les cliniques à travers le monde. Jamais auparavant la nécessité de mesurer, diagnostiquer et dépister n’est devenue un problème aussi important.

Quelque chose (ne sent pas) mauvais dans COVID

C’est pourquoi Daniel B.Larremore et Roy Parker de l’Université du Colorado Bouler et Derek Toomre de la Yale School of Medicine ont tenté de sauver cette idée de utiliser l’anosmie pour faire des tests diagnostiques et, pour cela, ils ont analysé la «vraie» cohérence que pouvait offrir ce type de test.

« Real » entre guillemets, bien sûr. Car, en réalité, ce que ces chercheurs ont développé est un modèle mathématique qui permet de voir si un dépistage de la perte d’odorat pourrait être utilisé de manière simple (et auto-administrée) pour identifier les cas positifs, les isoler et ainsi réduire la propagation du SRAS -CoV-2. Autrement dit, si cela a du sens. Quelque chose dont de nombreux chercheurs sont très sceptiques. Claire Hopkins, l’une des experts qui ont exercé le plus de pression pour que la perte d’odeur soit considérée comme un symptôme du COVID, a déclaré dans le New York Times que « vous ne voyez tout simplement aucune valeur en tant que test de dépistage« .

Hopkins a raison de dire qu’il n’y a aucune preuve expérimentale (ou quoi que ce soit de semblable) pour conceptualiser la perte d’odeur comme étant intéressante sur le plan diagnostique. Cependant, les conclusions de ces chercheurs indiquent qu’il vaut la peine de se pencher sur la question car, à leur avis, des tests olfactifs (capables d’être produits en masse à faible coût et, c’est basique, auto-administrés) pourrait être une méthode rentable et à fort impact pour la détection et la surveillance à grande échelle du COVID-19. Il faudra attendre un peu pour voir si cela aboutit: mais il semble clair que la pandémie nous emmène sur des routes peu fréquentées, mais très intéressantes.

