La conjuration revient: un quatrième film avec les Warrens a été confirmé

Les personnages incarnés par Vera Farmiga et Patrick Wilson reviendront sur grand écran pour résoudre une affaire paranormale.

©IMDBLe sortilège.

La franchise de Le sortilège Il a un film en cours de tournage et vient de confirmer une autre production pour sa saga principale. pendant le tournage La nonne 2 en France, suite d’une des productions les plus lucratives de cet univers, Le journaliste hollywoodien a annoncé que Images de Warner Bros. a approuvé la réalisation d’un quatrième film hors du monde basé sur des événements paranormaux réels.

La conjuration 4 Il n’a pas encore dévoilé de détails sur ce que sera l’affaire en question, mais il a annoncé qui sera son scénariste. Il s’agit de David Leslie Johnson-McGoldrickchargé d’avoir écrit les deuxième et troisième films de Le sortilège. Il ne sera pas le seul à revenir dans cet univers, mais deux des figures centrales de la saga le seront également en tant que producteurs : James Wan et Peter Safranqui étaient dans toutes les histoires de cette franchise.

Ce qui n’est pas clair, c’est ce qui arrivera à Vera Farmiga et Patrick Wilsonchargé de donner vie à Lorraine et Ed Warrenle mariage qui a enquêté sur chacun des cas est connu sous le nom de « Expédient Warren ». En tout cas, il est presque évident que nous les reverrons puisqu’il semble peu probable que Warner Bros. risquer de développer une histoire en faisant une refonte. Le poste qui n’est pas encore pourvu est celui du réalisateur, qui dans le troisième film est tombé à Michel Chavez (La malédiction de La Llorona).

Jusqu’à présent, la franchise Le sortilège a levé plus de 2 milliards de dollars, un cap qu’il a dépassé grâce à The Conjuring: Le diable m’a fait le faire. La première production, avec laquelle ce phénomène de jumpscares a commencé, a coûté environ 20 millions de dollars à réaliser et a fini par rapporter plus de 320 millions de dollars dans le monde, ce qui a fait Warner Bros. Il ne faudra pas longtemps pour libérer tout le potentiel de cette saga.

+Qui est David Leslie Johnson-McGoldrick

Comme on l’a dit, David Leslie Johnson-McGoldrick est un scénariste expérimenté au sein de cette saga, ayant écrit la deuxième et la troisième partie de Le sortilège. De plus, il est responsable d’une autre marque multimillionnaire : il a écrit le premier film de Aquaman (qui a levé plus d’un milliard de dollars) et était en charge du second qui arrivera en décembre 2023. Sa carrière a débuté main dans la main avec Franck Darabont qui était assistant de production dans l’emblématique Rachat de Shawshank. Il travaille ensuite pendant 5 ans comme assistant personnel, avant de débuter sa carrière de scénariste en 2009 sur L’orphelin.

