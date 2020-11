La conférence électronique internationale sur la criminalistique de la faune se termine, attire l’attention sur la criminalité liée aux espèces sauvages et les solutions biotechnologiques

Press Trust of India06 nov.2020 10:19:39 IST

Les progrès récents et le statut de la criminalistique de la faune ont été discutés dans une conférence électronique internationale ici. La conférence électronique, qui s’est tenue du 3 au 5 novembre, a réuni près de 700 biologistes de la faune, vétérinaires, scientifiques, étudiants et écologistes du monde entier, a annoncé jeudi un communiqué de presse.

La réunion sur « Les progrès récents et l’état de la criminalistique de la faune » a été organisée par le Laboratoire de conservation des espèces menacées d’extinction (LaCONES), le laboratoire dédié du CSIR-Center for Cellular and Molecular Biology (CCMB) à la recherche et à la conservation de la faune. Les objectifs de la conférence étaient de discuter de la situation mondiale de la criminalité liée aux espèces sauvages, des technologies moléculaires disponibles pour y faire face et de leurs applications pour l’application de la loi.

Les participants ont été abordés par des experts de la faune, y compris des dirigeants de divers gouvernements et ONG dans la conservation de la faune et le développement durable tels que TRAFFIC International, États-Unis, TRACE Wildlife Forensic Network, Royaume-Uni, Wildlife Crime Control Bureau, Inde, Global Tiger Forum et Lawyers Initiative for Forest et Environnement, dit-il.

Le ministre de l’environnement de l’Union, Prakash Javadekar, a conclu la conférence avec son point de vue sur le besoin accru de criminalistique de la faune alors que le pays entreprend plusieurs efforts majeurs de conservation des grands félins à la vie marine, indique le communiqué.

Faisant allusion à la menace croissante des criminels de la faune pour les espèces protégées, Javadekar a déclaré: « Pour étouffer la menace des criminels dans l’œuf, nous devons présenter des preuves irréfutables au tribunal, qui peuvent provenir de sciences médico-légales, selon le communiqué. comme disant.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂