La comète 2I / Borisov a été la première à provenir d’un autre système solaire, c’est aussi l’objet spatial le plus vierge jamais observé.

En octobre 2019, les astronomes ont observé pour la première fois la comète qui a ensuite été renommée « 2I / Borisov ». Une comète un peu spéciale pour être le premier connu pour provenir d’un autre système uniquer, pour être une comète interstellaire. Mais au fur et à mesure de son étude, des détails plus intéressants ont été découverts à son sujet, tels que sa composition ou, maintenant, sa forme inchangée.





Dans une nouvelle étude publiée dans Nature, les chercheurs ont examiné de plus près la comète pour comprendre son origine et son histoire. Il s’avère que c’est l’objet astronomique le plus intact découvert à ce jour.

Sans approcher aucun soleil

Les comètes sont essentiellement de vieux morceaux de matériaux jetés de la phase de formation des planètes des systèmes solaires. Ceux qui proviennent de notre propre système solaire sont d’un grand intérêt pour les astronomes car ils permettent mieux comprendre les premières étapes de la formation du système solaire. S’ils proviennent d’un autre système solaire? Plus d’intérêt suscite encore.

Le problème avec les comètes est que avec le temps, ils se dégradent beaucoup. Au fil du temps, le vent et le rayonnement solaires consomment la comète, l’amenant à modifier sa composition, sa forme et ses caractéristiques. La cause principale? Les étoiles et ce qu’elles émettent quand à tous les corps célestes proches tels que les comètes.

Mais le cas de 2I / Borisov semble être différent. En plus d’être le deuxième objet interstellaire découvert après Oumuamua, Il semble aussi que ce soit celui qui a été le moins altéré. Autrement dit, selon la nouvelle étude, cet objet spatial pourrait représenter la comète la plus vierge jamais découverte. À son tour, cela peut indiquer qu’il n’est jamais passé près d’un corps stellaire avant notre Soleil.

Les auteurs de l’étude ont analysé la polarimétrie 2I / Borisov pour mesurer la polarisation de la lumière du soleil lorsqu’elle traversait la queue poussiéreuse de la comète. 2I / Borisov s’est avéré être photométriquement distinct de la grande majorité des comètes de notre système solaire, avec des niveaux de polarisation de la lumière beaucoup plus élevés.

Une image composite de la comète interstellaire 2I / Borisov créée à partir de données collectées par le Very Large Telescope de l’ESO fin 2019.

Auparavant, en fait, une seule autre comète a été découverte qui se rapproche de ces niveaux de polarisation, la comète Hale-Bopp. Hale-Bopp est passé près de nous en 1997 et en raison de sa faible altération, on pense qu’il n’avait jamais auparavant dans son histoire passé près du Soleil, par conséquent, il n’a eu pratiquement aucune altération. Mais le cas de 2I / Borisov est encore plus intéressant, qui pourrait signifier que vous n’avez jamais été près d’une étoile auparavant, pas même celui où il s’est formé.

Via | NewScientist

Plus d’informations | Nature et ESO