La comédie romantique que Jennifer Aniston a refusée pour s’occuper de Friends

célébrités

L’actrice a toujours été reconnaissante à copains pour la renommée que cela lui a donnée au point qu’il a refusé plusieurs rôles pour s’occuper de la série. Découvrez à quelle comédie romantique il a dit non.

©IMDBJennifer Aniston dans Friends

Jennifer Aniston Elle fait partie des actrices qui, peu importe le temps qui passe, ne se démodent pas. Ses rôles, que ce soit sur grand écran ou sur petit écran, font toujours fureur et ne cessent de grandir. Cependant, il convient de noter que, comme tout artiste, elle a aussi un caractère qui l’a marquée à jamais et qui est inoubliable. C’est, ni plus ni moins que Rachel Green dans copainsla série qui l’a catapultée à la renommée internationale.

Avec copainsJennifer Aniston Elle a trouvé ce personnage qui a changé sa vie pour toujours et qui l’a amenée à devenir l’une des légendes les plus importantes d’Hollywood aujourd’hui. Qui plus est, elle atteint un tel point que l’artiste a plus d’une fois remercié la fiction du succès qu’elle lui a apporté. En fait, on sait récemment qu’elle a refusé un rôle dans un autre film afin de protéger le sien en tant que Rachel dans la série.

C’est à propos de la bande Sérendipité qui a été créé en 2001 et réalisé par Peter Chelsom. C’est le même réalisateur qui a avoué les raisons pour lesquelles Jennifer Aniston il n’a pas gardé le rôle de Sara. « Je me souviens très bien de Jennifer Aniston lors d’une réunion avec nous »commença par expliquer Chelsom puis ajouta : « Je me souviens qu’à son arrivée, il m’a dit : ‘Merci à copains, c’est comme si je faisais une comédie romantique une fois par semaine.’ Donc, il avait clairement d’autres choses en tête et c’était sa décision de ne pas le faire. »

Il convient de noter qu’à cette époque Aniston était l’une des actrices du moment et apparemment elle n’avait pas besoin d’avoir plus d’emplois que celui de copains. À tel point que Chelsom a expliqué que Jennifer l’avait rencontré de bonne foi. Parce que, d’après ce qu’il a précisé, encore « Je n’ai pas eu d’offres. » Bien que, selon ses propos, il ait précisé que s’il avait montré son intérêt, ils lui auraient fait une offre, mais seulement « si je voulais. »

De quoi s’agit-il Sérendipité? Synopsis du spoiler : Jonathan Tragar et Sara Thomas se rencontrent par hasard un Noël lors d’un shopping à New York. Malgré le fait qu’ils aient un partenaire, ils ont tous les deux une rencontre amoureuse et se donnent leur téléphone portable. Cependant, lorsqu’elle lui tend le papier, il s’envole et Sara le prend comme un mauvais présage. Pour cette raison, il décide de ne rien lui donner et écrit son numéro dans un livre qu’il revend plus tard à une librairie afin qu’il puisse le retrouver. Bien que rien ne se passe jusqu’à longtemps plus tard.

