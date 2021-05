La collaboration entre Eminem et Post Malone est en cours

La vie est Belt Caleçon mixte upcyclé - terracotta et marron - Orange - Taille : XL - Blancheporte

Jolie rencontre entre couleurs modernes et imprimé visuel. Participez à notre démarche éco-responsable en vous offrant ce caleçon upcyclé, issu de la collaboration Blancheporte et La Vie Est Belt® ! - Couleur orange - Taille XL - Blancheporte affirme son engagement pour l’Homme et la planète en lançant aux côtés de La Vie Est Belt® une collection de caleçons upcyclés ! Cette entreprise responsable et solidaire a su mettre son savoir-faire au service de nos produits, pour créer ensemble des caleçons mixtes et exclusifs. Confectionnée à partir de notre linge de lit invendu et cousue avec amour dans les ateliers du Plateau Fertile de Roubaix, voici une collection unique et ludique, résolument tournée vers l’avenir… Tout devient possible quand La Vie Est Belt® ! COMPOSITION • En 100% coton DÉTAILS • Collection Blancheporte et La Vie Est Belt® • Confectionné à partir de linge de lit Blancheporte invendu • Imprimé exclusif et assemblage unique • Modèle mixte, à porter comme vous aimez : en duo, en sous-vêtement ou en pyjashort (correspondance des tailles ci-dessous) • 1 jambe unie teracotta + 1 jambe imprimée marron • Boutons en matière recyclée, fabriqués en Picardie • Ceinture élastiquée recouverte CORRESPONDANCE DES TAILLES • Femme : XS = 34/36 ; S = 36/38 ; M = 40/42 ; L = 42/44 ; XL = 44/46 • Homme : XS = taille 1 (tour de taille 69 à 76 cm) ; S = taille 2 (tour de taille 77 à 84 cm) ; M = taille 3 (tour de taille 85 à 92 cm) ; L = taille 4 (tour de taille 93 à 100 cm) ; XL = taille 5 (tour de taille 101 à 108 cm) ENTRETIEN • Lavable en machine EMBALLAGE • Emballage en papier kraft biodégradable, issu de forêts des Landes gérées durablement • Fabriqué en France