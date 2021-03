La collaboration Capcom avec Super Smash Bros.Ultimate arrive

L’événement de collaboration de Capcom avec Super Smash Bros.Ultimate nous laisse Rathalos et Sir Arthur.

Nous n’aurons pas grand-chose à voir Pyra et Mythra dans le jeu de combat de Nintendo. La vérité est que Sakurai, de son bureau, a confirmé la date de sortie du pack 9 et, accessoirement, un Collaboration Capcom avec Super Smash Bros.Ultimate dans lequel nous aurons plus de choses sur leurs jeux principaux et à venir.

Le pack, avec les deux personnages, les cartes, la nouvelle bande son et les ajouts sortira demain, le 5 mars 2021. Cependant, cette collaboration est en dehors de ce que nous avons déjà payé pour le season pass (les combattants passent vol.2) ou si nous décidons d’acheter le DLC séparément.

Cette fois, nous aurons de nouveaux costumes Mii avec une collaboration spéciale de CAPCOM. Et la raison est simple: nous avons deux jeux d’entreprise sur le point d’arriver sur le marché. Et la publicité est de la publicité, coupable.

D’une part, il y aura une collaboration avec Monster Hunter Ryse, le nouveau jeu de la saga qui viendra sur Nintendo Switch. Pour être exact, nous aurons le costume de chasseur et le costume de Rathalos pour les épéistes. Et nous aurons également un chapeau Felyne à notre disposition. Mais ce ne sera pas la seule chose qu’il y ait de CAPCOM. Les gobelins des fantômes auront également leur petit camée dans le jeu dans un costume de Sir Arthur. Et oui, aussi pour les épéistes.

Les costumes peuvent être achetés pour 0,80 € chacun à partir de demain, date à laquelle le pack 9 de combattants est lancé avec tout le contenu susmentionné. N’oubliez pas que ces combinaisons ne sont pas livrées avec le pack, donc si vous les voulez, vous devrez passer la caisse … à nouveau.

Après cette mise à jour, il ne restera plus que deux gros correctifs à découvrir. Ou du moins, c’est ce qu’ils nous disent, car avec le premier pass saison, ils ont fait de même …