La co-conservatrice professionnelle de Britney Spears dépose un dossier de démission après un témoignage explosif

La co-conservatrice professionnelle de la succession de Britney Spears a déposé jeudi une demande de démission à la suite du témoignage explosif de la pop star la semaine dernière dans lequel elle a qualifié la situation d’abusive.

Bessemer Trust a déposé des documents devant la Cour supérieure de Los Angeles demandant à être démis de ses fonctions de co-conservateur avec son père, James « Jamie » Spears. L’institution financière a cité le désir de Britney Spears de mettre fin à la tutelle lors de son témoignage du 23 juin dans sa décision de se retirer de son rôle.

Dans la pétition, Bessemer a déclaré qu’il était entré dans la tutelle parce qu’il « s’appuyait sur les représentations des parties selon lesquelles la tutelle en cours était volontaire ». Mais maintenant, Bessemer sait que Britney Spears « s’oppose au maintien de son mandat de conservateur et souhaite mettre fin au mandat de conservateur » et l’entreprise respecte ses souhaits, selon le dossier.

La chanteuse Britney Spears sur la scène du concert Wango Tango 2011 à Los Angeles le 14 mai 2011. Mario Anzuoni / .

Le dépôt intervient juste un jour après que le tribunal a rejeté une requête visant à faire retirer Jamie Spears de son rôle dans la succession de sa fille. Il a été temporairement nommé exécuteur testamentaire unique de la succession de sa fille en 2019 après la démission de son co-conservateur, Andrew Wallet.

L’avocat de Britney Spears, Samuel D. Ingham III, a déposé une requête l’année dernière pour faire retirer Jamie Spears, affirmant que son client avait peur de son père et préférerait qu’un professionnel s’occupe de son cas. Il a également déclaré que la chanteuse refuserait de se produire tant que son père serait en charge de sa succession.

La juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny, a plutôt désigné Bessemer Trust en tant que co-conservateur de Jamie Spears et Jodi Montgomery en tant que conservateur de la personne de Britney Spears.

Dans un rare témoignage public la semaine dernière, Britney Spears a qualifié sa tutelle d' »abusive » et a demandé au juge de la libérer de l’affaire sans autre évaluation médicale. Le chanteur de 39 ans n’a pas déposé de requête officielle auprès du tribunal ce jour-là.

En rapport

Elle allègue qu’elle a été soumise à de nombreuses évaluations psychiatriques et à des médicaments et qu’elle a été traumatisée par son père. Britney Spears a déclaré au tribunal qu’elle ne s’était pas exprimée publiquement parce qu’elle sentait que personne ne la croirait.

« Je ne suis pas retournée devant le tribunal depuis longtemps parce que je n’ai pas l’impression d’avoir été entendue à quelque niveau que ce soit », a déclaré au tribunal Britney Spears, qui est sous tutelle depuis 2008.

Elle a poursuivi en disant que tout ce qui lui était fait devait être approuvé par son père, qui « aimait à 100 000 % » qu’il avait le contrôle. La chanteuse a allégué que son ancien thérapeute avait abusé de son pouvoir, que sa direction l’avait forcée à se produire pendant des années sans interruption et qu’elle avait été contrainte par son père à un centre de traitement à 60 000 € par mois.

Britney Spears a également déclaré au tribunal qu’elle souhaitait se marier et avoir un autre enfant, mais que ses conservateurs ne lui permettraient pas de se faire retirer son dispositif intra-utérin.

Dans une réponse à son témoignage déposé mercredi, Jamie Spears a déclaré qu’il était « préoccupé par la gestion et les soins de sa fille » et que Montgomery « ne reflétait pas ses souhaits ». Il a ajouté que Montgomery était le seul conservateur qui supervisait les décisions liées à la vie personnelle et au traitement médical de la chanteuse depuis sa nomination.

Jamie Spears a nié avec véhémence ces allégations, affirmant qu’il n’avait à cœur que les meilleurs intérêts de sa fille.

Il a demandé au tribunal d’enquêter sur les allégations de sa fille tout en demandant au juge de mettre fin à sa tutelle.

Lauriann Wright, un avocat représentant Montgomery, a déclaré dans un communiqué que son client « a été un défenseur infatigable de Britney et de son bien-être », ajoutant que si Spears veut qu’un problème soit porté devant le tribunal, Montgomery « est et a toujours été prêt, disposé et capable de le faire. »

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.