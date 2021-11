La cicatrice de chimio d’un survivant du cancer chez l’adolescent a édité la photo de l’annuaire

Allison Hale, une résidente de l’Indiana âgée de 16 ans et survivante du cancer, a été dévastée de voir que la photo de son annuaire avait été modifiée pour retirer sa cicatrice de port de chimiothérapie (dispositif d’accès aux veines). Hale avait commandé des photos intactes.

«Je portais un pull pour montrer spécifiquement ma cicatrice de port. J’aime le montrer, je n’en ai pas honte. Nous le savons tous, j’ai traversé l’enfer et je suis revenu l’année dernière, et je veux montrer ma preuve de vie et de victoire. Je ne veux pas qu’il soit couvert. Je n’en ai pas honte ni embarras », a déclaré Hale dans un article sur Facebook.

Cependant, sa cicatrice de chimio a été photoshopée à partir de sa photo d’annuaire.

« Mais apparemment, les cicatrices sont inconfortables. Les cicatrices sont inacceptables. Les cicatrices sont quelque chose à cacher et à embarrasser », a-t-elle poursuivi, partageant les photos retouchées.

« Bien sûr, c’est bien de ressentir cela. Mais personnellement, je ne le fais pas, d’où la raison pour laquelle nous avons coché » pas de retouche « sur le bon de commande. Pourtant, nous avons ici une photo retouchée, couvrant le traumatisme que je trouve beau et que je tiens, littéralement, si près de mon cœur », a poursuivi Hale.

Elle est maintenant inspirée de partager son histoire dans l’espoir que cela aide les autres à embrasser leurs cicatrices.

Hale a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin en 2020 avant Noël et a commencé un traitement à l’hôpital pour enfants Riley d’Indianapolis en janvier, où elle a subi cinq cycles de chimiothérapie et 20 séances de radiothérapie.

Après sa première série de traitements, elle s’est rasé la tête et a juré de prendre le contrôle autant qu’elle le pouvait, y compris son port de chimiothérapie.

« Je n’étais pas vraiment gêné d’avoir le port parce que c’était l’accès pour me guérir, pour me guérir. Ce n’est pas quelque chose que je veux essayer de cacher parce que cela m’a sauvé la vie », a déclaré Hale à People.

En juillet, elle était officiellement guérie du cancer. Puis, à la mi-août, c’était le jour de la photo de l’annuaire.

« C’était un jour incroyablement important », a-t-elle déclaré à People. « Parce qu’à un moment donné, vous vous dites: » D’accord, je n’aurai peut-être plus jamais un autre anniversaire ou une autre photo d’annuaire. » J’étais tellement ravie d’avoir une autre photo et de pouvoir montrer à la nouvelle personne, la plus forte Allison, que j’étais devenue. »

Cependant, lorsque la photo est arrivée quelques semaines plus tard, Hale a immédiatement appelé les photographes pour résoudre le problème.

Dans une publication sur Facebook du 23 septembre 2021, Hale a déclaré: «J’ai hâte de voir la belle jeune femme brute que je sais que je suis et qui n’a pas besoin de retouches. Mais je voulais juste dire que les cicatrices ne doivent rien être cachées, couvertes ou modifiées. Chaque corps a une cicatrice quelque part, et c’est magnifique.

Hale est maintenant impatiente de poursuivre des études de psychologie légale à l’université et dit que l’expérience photo de l’annuaire lui a donné une perspective renouvelée sur sa cicatrice.

« Quand je regarde ma cicatrice maintenant, je me sens incroyablement autonome, plus fort que je ne l’aurais jamais pensé. Je me sens comme une belle personne, pas même en me regardant dans le miroir, mais en pensant simplement à qui je suis et comment je suis essayer de m’améliorer », a déclaré Hale.

Sydney Taylor est un écrivain qui se concentre sur les sujets d’actualité et de divertissement.