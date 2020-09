La Chine verrouille l’algorithme TikTok: les acheteurs veulent donc contourner le blocus

Là vente des activités américaines de TikTok imposé par l’administration Trump au développeur chinois ByteDance va compliquer. Alors que la société envisage à qui vendre une partie de sa plate-forme de partage de vidéos, le gouvernement chinois a introduit ces derniers jours des règles qui donnent à Pékin le possibilité de veto à l’opération, ou du moins à la retarder au point de la mettre en danger. Cependant, selon Reuters, les acheteurs potentiels de TikTok (avec Microsoft et Oracle en pole position) travaillent sur quatre manières possibles pour mettre la main sur l’application sans encourir l’arrêt chinois.

Le cœur battant de TikTok

Alors que l’administration Trump a mandaté ByteDance pour vendre la partie américaine de TikTok depuis début août, la contre-décision de la Chine est relativement récente; il remonte à la fin du mois dernier et consiste spécifiquement en une modification de son liste des technologies dont l’exportation doit nécessairement passer par l’approbation du gouvernement. Le catalogue a été retravaillé pour la dernière fois en 2008, et dans sa dernière retouche, il a fini par inclure systèmes d’apprentissage automatique pour la recommandation de contenu. Dans le cas de TikTok, c’est le technologie derrière Per Te, la page principale de l’application qui recommande à chaque utilisateur les meilleures vidéos en fonction de ses goûts, en les choisissant parmi des millions et des millions.

Les quatre stratégies

Pour cette raison, l’une des stratégies dont les acheteurs de TikTok discutent est d’acheter la partie américaine de l’application. mais abandonner la technologie en question pour le remplacer par un fabriqué en interne; le problème est que l’algorithme entre les mains de ByteDance pourrait simplement être trop précieux et que son absence pourrait affecter le fonctionnement de toute la plate-forme. La deuxième façon – a rapporté Reuters – est de négocier avec les autorités américaines un période de transition d’un an ce que, cependant, le gouvernement chinois peut ne pas accepter.

Les deux dernières solutions sur la plaque sont donc celles de demander l’autorisation du gouvernement chinois lors de l’achat d’une technologie de référence, ou demander une licence à ByteDance sans l’acheter, c’est-à-dire en laissant le contrôle entre les mains du développeur d’origine: dans le premier cas, cependant, le calendrier de l’opération pourrait être démesuré, tandis que le second scénario ne pourrait pas trouver l’autorisation du gouvernement américain, qui exige une indépendance totale du réseau américain TikTok de l’influence chinoise.