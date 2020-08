La Chine risque de faire exploser la vente de TikTok: son autorisation est désormais nécessaire

La cession de l’activité américaine de TIC Tac Une entreprise américaine peut ne pas se dérouler aussi bien que l’administration Trump l’espérait depuis des semaines. Dans une initiative surprise qui remonte au week-end dernier, le gouvernement chinois a promulgué une série de règles qui obligeront certaines entreprises technologiques à obtenir l’autorisation de Pékin avant d’être exporté à l’étranger: parmi ceux-ci figure également TikTok, qui, à l’époque, finalisait un accord de vente de ses ressources et opérations américaines à un groupe local non encore précisé.

Les origines de l’affaire remontent au début du mois d’août, lorsque le président Donald Trump a signé un décret par lequel forcé TikTok à fonctionner, derrière le soupçon que l’application pourrait stocker des données d’utilisateurs américains et – si elle est forcée par le gouvernement chinois – les diriger vers les services de renseignement de Pékin. Le développeur ByteDance a toujours nié tout acte répréhensible à cet égard, mais face au risque de voir ses activités compromises par les sanctions menacées par Trump a entamé des négociations avec une poignée d’entreprises américaines parmi les rares qui pouvaient se permettre l’opération.

TikTok blindé

Désormais, l’issue de ces négociations pourrait dépendre de l’autorisation chinoise. Comme indiqué par Bloomberg, parmi les actifs dont la vente éventuelle sera supervisée, il y aura ceux relatifs à intelligence artificielle et apprentissage automatique: Dans le cas de TikTok, ces fonctions sont largement utilisées par l’application pour reconnaître des textes et des objets dans les images, mais aussi pour donner suggestions aux utilisateurs sur les prochaines vidéos qu’ils souhaiteront peut-être voir sur la page d’accueil “Pour vous” de l’application. Selon des sources de Bloomberg, qui ont d’abord lié le lancement de la mesure au dossier TikTok, l’opération viserait à retarder la vente de la plateforme à l’une des sociétés américaines en contact avec ByteDance, et ne pas l’empêcher complètement. En attendant, la maison de développement est entre deux feux: d’une part le gouvernement américain, qui a fixé la date limite de vente de TikTok aux Etats-Unis en novembre; de l’autre, le gouvernement chinois, dont les procédures de supervision et de contrôle de ce type d’opération pourraient prendre des semaines.

Technologies protégées

La vente de TikTok pourrait ainsi finir par être reportée après les élections américaines ou même sauter complètement, mais les nouvelles règles ils ne concerneront pas seulement la plateforme de partage vidéo. Le catalogue des technologies soumises à cette surveillance a en effet été conçu pour “réguler le processus d’exportation technologique et promouvoir le progrès technologique et la coopération au niveau international dans un contexte de sauvegarde de l’économie locale”: il ne s’agit pas d’un document nouveau, mais de la sa dernière version remonte à 2008. Avec la révision annoncée ces jours-ci pour la première fois depuis plus de 12 ans, les technologies aérospatiales, informatiques, d’ingénierie et chimiques ont été incluses qui ne peuvent désormais être facilement exportées.