La Chine prévoit de lancer le module de base de la station spatiale cette année

Les jalons arrivent rapidement et furieusement pour le programme spatial chinois.

La mission robotique Chang’e 5 avec succès a renvoyé des échantillons de lune immaculée sur Terre à la mi-décembre, ce qui n’avait pas été fait depuis 1976. La première mission sur Mars entièrement locale en Chine, Tianwen-1, devrait arriver à la planète rouge le 10 février . Et peu de temps après, la nation prévoit de commencer à assembler sa station spatiale en orbite terrestre.

« Les tests sont dans leur phase finale. Nous commencerons le test technologique clé et la construction de la station spatiale chinoise au printemps prochain », a déclaré le mois dernier Zhou Jianping, concepteur en chef du programme de vols habités en Chine. selon le South China Morning Post .

Le matériel prévu pour prendre son envol dans quelques mois est le module central de la station, connu sous le nom de Tianhe (« Joining of the Heavens »), qui fournira un espace de vie et un soutien vital aux astronautes et abritera les éléments de puissance et de propulsion de l’avant-poste.

Tianhe, qui mesure 18 mètres de long et pèse environ 24 tonnes (22 tonnes), lancera au sommet d’une fusée Longue Marche 5B depuis le centre de lancement de satellites de Wenchang, sur l’île de Hainan.

Le lancement de Tianhe sera suivi dans une succession relativement rapide par de nombreux autres. Un total de 11 décollages sera nécessaire pour construire la station spatiale, que la Chine veut terminer d’ici la fin de 2022, a rapporté le South China Morning Post.

Le complexe achevé devrait être environ 20% aussi massif que le Station spatiale internationale , qui est géré par un partenariat de 15 pays qui n’inclut pas la Chine. Si tel est le cas, l’avant-poste de la Chine aura à peu près la même taille que l’ancien de la Russie Station spatiale Mir , qui a été désorbée intentionnellement en 2001.

La Chine se prépare pour le lancement de Tianhe depuis des années. La nation a lancé un prototype de module de station appelé Tiangong-1 en 2011 et un autre, Tiangong-2, en 2016. Des astronautes chinois ont visité ces deux laboratoires spatiaux à bord du vaisseau spatial Shenzhou. Et en 2017, le cargo robotique Tianzhou-1 s’est rendu à Tiangong-2, démontrant à plusieurs reprises des opérations d’amarrage et de ravitaillement autonomes au cours de sa mission.

Tiangong-2 a été désorbité avec succès en juillet 2019. Tiangong-1 a également brûlé dans l’atmosphère terrestre, mais sa disparition n’a pas été aussi propre; il est descendu de façon incontrôlée au-dessus du sud de l’océan Pacifique en avril 2018.