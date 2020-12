La Chine plante son drapeau sur la lune avec l’atterrisseur lunaire Chang’e 5 (photo, vidéo)

La Chine a maintenant un vrai drapeau sur la lune.

L’atterrisseur lunaire Chang’e 5, qui collecte des échantillons, a déployé une petite version du drapeau rouge cinq étoiles chinois jeudi 3 décembre, peu avant le véhicule d’ascension attaché à la mission lancé en orbite lunaire transportant la précieuse saleté et la roche .

Selon Télévision centrale de Chine (CCTV), c’est la première fois que la Chine réalise « l’affichage indépendant » du drapeau cinq étoiles sur le paysage lunaire.

Le drapeau ne pèse que 0,4 once (12 grammes) et peut «conserver ses vraies couleurs» sous une différence de température de plus ou moins 270 degrés Fahrenheit (150 degrés Celsius). Le drapeau a été déployé depuis le Chang’e 5 le corps de l’atterrisseur, non planté dans la terre grise.

Un tissu d’abord

L’atterrisseur lunaire chinois Chang’e 5 a déployé un petit drapeau en tissu le 3 décembre 2020. (Crédit d’image: CNSA / CLEP)

Le système d’affichage du drapeau lunaire de Chang’e 5 se compose de trois parties: le drapeau, un dispositif de libération par compression et un petit mécanisme de déploiement pyrotechnique. L’ensemble du système mesure environ 0,5 mètre de long et ne pèse que 2,2 livres. (1 kilogramme), ont déclaré des responsables chinois.

Les premiers véhicules lunaires de surface de la Chine, les duos d’atterrisseur-rover Chang’e 3 et Chang’e 4, arboraient des drapeaux peints. Chang’e 5 a innové en portant un véritable drapeau en tissu à la surface de la lune.

Le drapeau rouge cinq étoiles qui s’est déroulé sous la forme d’un rouleau est relativement plat et a été conçu pour être infroissable, ont déclaré des responsables chinois.

L’équipe de Chang’e 5 a passé plus d’un an à sélectionner les matériaux pour le drapeau. Un nouveau type de matériau composite a été choisi pour que le drapeau rouge à cinq étoiles puisse résister à l’environnement difficile de la lune et ne se décolore pas, ne se colore pas et ne se déforme pas.

« Bien qu’il ne s’agisse que d’un mince drapeau rouge cinq étoiles, il a un contenu technologique très élevé », a déclaré Ma Wei, le commandant du projet de système d’affichage du drapeau rouge cinq étoiles, selon CCTV.

Le drapeau de Chang’e 5 n’est pas seul sur la surface lunaire. Les six Missions Apollo qui a atterri sur la lune entre 1969 et 1972 ont tous planté des drapeaux américains.

Leonard David est l'auteur du livre récemment publié, « Moon Rush: The New Space Race », publié par National Geographic en mai 2019. Écrivain de longue date pour 45secondes.fr, David fait des reportages sur l'industrie spatiale depuis plus de cinq décennies.