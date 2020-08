La Chine isole un village après la mort de la peste bubonique

La Chine a décidé d’isoler le village de Suji Xincun, qui se trouve dans le territoire semi-autonome de la Mongolie intérieure, vendredi (07) après qu’un résident est décédé de la peste bubonique, a informé la Commission municipale de Baotou, où se trouve le village.

La mort de l’homme est survenue dimanche dernier (2) et un examen a confirmé la cause du décès hier (6). Cependant, les autorités n’ont pas dit comment il a contracté la maladie, seulement que neuf contacts étroits et 26 personnes ayant quelque chose à voir avec la victime ont été testés négatifs pour la bactérie – mais resteront isolés.

Avec la mort, il y a deux cas confirmés de peste bubonique en Chine. La Mongolie voisine a également signalé un décès dû à la maladie il y a près d’un mois. En dépit d’être effrayants, car c’est la peste qui a tué le plus de personnes enregistrées, les cas se situent dans ce qui est considéré comme «normal» par les autorités des deux pays.

La peste bubonique est causée par la bactérie Yersinia pestis. La maladie a tué plus de 50 millions de personnes au 14ème siècle, mais elle est désormais facilement traitable avec des antibiotiques. .