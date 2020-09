La Chine interdit Scratch, le langage de programmation du MIT pour les enfants

L’enthousiasme de la Chine pour l’enseignement du code aux enfants se heurte à un nouveau obstacle, car les organisations et les étudiants perdent un outil essentiel : le langage de programmation Scratch, développé par le Lifelong Kindergarten Group du Media Lab du MIT.

Le site web Scratch désormais inaccessible en Chine

Les internautes basés en Chine ne peuvent plus accéder au site web de Scratch. Greatfire.org, une organisation qui surveille la censure d’Internet en Chine, montre que le site a été bloqué à 100% dès le 20 août, alors qu’un utilisateur de Scratch a signalé l’interdiction le 14 août.

Près de 60 millions d’enfants dans le monde entier ont utilisé le langage de programmation visuel de Scratch pour créer des jeux, des animations, des histoires et autres. Cela inclut les étudiants en Chine, qui connaît une ruée vers l’or en matière de codage précoce alors que le pays tente de transformer ses 200 millions d’enfants en talents technologiques de classe mondiale.

Au dernier décompte, 5,65 % des utilisateurs enregistrés de Scratch, soit 3 millions, sont basés en Chine, bien que sa portée soit plus grande que ce que le chiffre laisse entendre, car de nombreux développeurs chinois ont construit des dérivés basés sur Scratch, un logiciel à code source ouvert.

Les projets sur Scratch contiennent “beaucoup de contenu humiliant, faux et diffamatoire sur la Chine”, notamment en plaçant Hong Kong, Macao et Taïwan dans une liste déroulante de “pays”, un service d’information géré par l’État, rapporté le 21 août.

L’article ajoute que “tout service distribuant des informations en Chine” doit se conformer aux réglementations locales, et que le site web et le forum d’utilisateurs de Scratch ont été fermés dans le pays.

L’éditeur de Scratch, qui revendique des codeurs dans tous les pays du monde et est disponible dans plus de 50 langues, est téléchargeable et utilisé hors ligne. Cela signifie que les utilisateurs chinois qui ont installé le logiciel peuvent continuer à l’utiliser pour l’instant. Il n’est pas certain que cette restriction s’étende aux futures mises à jour du logiciel et les entrave.

L’équipe de Scratch ne peut pas être immédiatement contactée pour tout commentaire. Son interdiction en Chine, si elle s’avère permanente, suscitera sans doute un soutien pour les remplacements locaux.

“Le Scratch est très largement utilisé en Chine par les étudiants utilisateurs. Dans les écoles, il est utilisé dans de nombreux manuels officiels de technologie de l’information pour les élèves du primaire”, a déclaré Anqi Zhou, directeur général de Dream Codes True, une start-up de codage basée à Shenzhen et visant les élèves du primaire et du secondaire. “Il existe de nombreux concours de codage pour les enfants qui utilisent Scratch”.

En effet, l’infiltration de Scratch dans le système scolaire public est ce qui avait initialement alarmé l’autorité chinoise. Un article publié le 11 août sur une entreprise publique axée sur les jeunes a fait exploser le système :

“Des plateformes comme Scratch ont un grand nombre de jeunes utilisateurs chinois. C’est exactement la raison pour laquelle la plateforme doit faire preuve d’autodiscipline. Permettre la libre circulation du discours anti-Chinois et séparatiste causera du tort aux sentiments des Chinois, franchira la ligne rouge de la Chine, et empoisonnera la génération future de la Chine”.

Le titre de l’article a rendu compte de l’attitude de Pékin à l’égard des technologies importées, y compris celles qui sont à code source ouvert et qui sont censées être éducatives et inoffensives : Une Chine ouverte n’est pas “xénophobe” mais doit “se désintoxiquer”.

Indépendamment du contenu “problématique” généré par les utilisateurs sur Scratch, la Chine encouragera probablement la croissance d’un plus grand nombre d’acteurs technologiques locaux, comme elle l’a fait dans un effort de grande envergure pour localiser les semi-conducteurs et même l’hébergement du code source.

En dehors des manuels scolaires, Scratch a trouvé sa voie dans des centres de loisirs coûteux à travers la Chine. Certaines entreprises attribuent publiquement les codes open-source de Scratch comme leur fondement, tandis que d’autres construisent des sosies qui prétendent être faites en interne, ont déclaré plusieurs fondateurs chinois de l’industrie à TechCrunch.

“Scratch est comme la référence en matière de logiciels de programmation pour enfants. La plupart des parents apprennent l’existence de Scratch grâce à des programmes extrascolaires, qui ont tendance à garder tout le trafic web pour eux plutôt que de diriger les utilisateurs vers Scratch”, a déclaré Yi Zhang, fondateur de Tangiplay, une start-up basée à Shenzhen qui enseigne aux enfants à coder par le biais de matériel.

Malgré la popularité de Scratch en Chine, des concurrents de toutes tailles sont apparus. Parmi eux, Code Mao, une jeune entreprise de Shenzhen de cinq ans, qui est un des premiers acteurs majeurs dans le domaine et qui est bien financée par des sociétés de capital-risque. Avec son propre langage de chaton qu’elle décrit comme “plus robuste que Scratch”, la startup est présente dans 21 pays, compte plus de 30 millions d’utilisateurs et environ 11 000 clients institutionnels. Les opérateurs historiques de l’Internet, NetEase et Tencent, ont également conçu leurs propres produits pour les jeunes codeurs.

“Si c’est quelque chose de permanent et si les compétitions et les écoles traditionnelles cessent de l’utiliser, nous envisagerons nous aussi de cesser de l’utiliser”, a déclaré M. Zhou, dont la start-up est également basée à Shenzhen, qui est devenue une petite plaque tournante pour le codage précoce grâce à des starters locaux comme Code Mao et Makeblock.