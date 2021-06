La Chine enverra 3 astronautes vers la station spatiale ce soir. Voici comment regarder en direct.

La Chine s’apprête à lancer son premier vol spatial avec équipage depuis près de cinq ans.

le Shenzhou-12 La mission doit décoller ce soir (16 juin) du centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, à 21h22 HAE (0122 GMT et 9h22 heure de Pékin le 17 juin), ont annoncé mardi 15 juin des responsables chinois de l’espace. .

Shenzhou-12 sera lancé au sommet d’une fusée Longue Marche 2F et enverra trois astronautes à Tianhe (« Harmony of the Heavens »), le module central de La nouvelle station spatiale chinoise .

En rapport: Les dernières nouvelles du programme spatial chinois

L’identité des trois membres d’équipage du Shenzhou-12 a également été annoncée mardi. Ce sont tous des hommes : les astronautes Nie Haisheng, Liu Boming et Tang Hongbo. Nie a déjà volé deux fois, sur la mission Shenzhou-6 en 2005 et Shenzhou-10 en 2013. Liu a volé sur Shenzhou-7 en 2008, et Tang est une recrue spatiale, selon l’agence de presse officielle chinoise Xinhua .

Le plus récent vol spatial en équipage chinois, Shenzhou-11, a été lancé en octobre 2016. Cette mission a transporté trois astronautes au laboratoire spatial Tiangong-2, un prototype précurseur de la nouvelle station, pour un séjour d’un mois.

L’équipage du Shenzhou-12, en revanche, passera trois mois à bord du Tianhe, qui lancé en orbite terrestre basse le 28 avril . Bien que le module soit en l’air depuis moins de deux mois, il a déjà reçu un visiteur robotique – le Navire cargo Tianzhou-2 , qui a livré 6,6 tonnes de fournitures au module de base à la fin du mois dernier.

Shenzhou-12 est la troisième des 11 missions qui seront nécessaires pour achever la construction de la nouvelle station spatiale chinoise, ont déclaré des responsables chinois de l’espace. Deux de ces vols créeront des modules supplémentaires, qui se relieront de chaque côté du Tianhe central. Il y aura également trois autres missions de fret robotique et trois autres vols en équipage pendant la phase de construction, qui devrait se terminer d’ici la fin de 2022.

L’équipage du Shenzhou-12 effectuera une série d’activités de réparation et de maintenance au cours de ses trois mois à bord du Tianhe, long de 54 pieds (16,6 mètres), ont déclaré des responsables chinois de l’espace. Une partie de ce travail sera probablement effectuée à l’extérieur du module.

« Les astronautes sortant de la cabine deviendront une nouvelle routine, et la durée de ces activités sera considérablement allongée », a déclaré Yang Liwei, directeur du China Manned Space Engineering Office, a déclaré au journal chinois The Global Times le mois dernier, faisant référence aux membres des quatre missions en équipage qui visiteront la station spatiale pendant sa phase d’assemblage. (Yang est un ancien astronaute. En 2003, il est entré dans l’histoire en tant que première personne que la Chine a lancée dans l’espace.)

La construction de la station spatiale fait partie d’une accélération plus large du programme spatial chinois, qui continue d’exploiter un rover sur la face cachée de la lune et a posé le mois dernier un rover appelé Zhurong sur Mars.

La Chine ne fait pas partie du Station spatiale internationale coalition. En fait, depuis 2011, la loi américaine interdit à la NASA et au Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche de coopérer avec leurs homologues chinois sur les activités spatiales, à moins qu’une telle coopération n’ait été préalablement approuvée par le Congrès.