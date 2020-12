La Chine en quête de conquête des grands fonds: son submersible est descendu de 10909 mètres dans la fosse des Mariannes

Alors que d’une part la Chine regarde le ciel et la Lune avec sa mission Chang’e 5, d’autre part, elle regarde les profondeurs de la mer. Ces derniers jours, le submersible habité Fendouzhe est descendu à plus de 10000 mètres dans les profondeurs de la fosse des Mariannes, l’endroit le plus profond (et le plus sombre) de la planète. Une étape historique que seules quelques personnes ont déjà franchie.





Depuis octobre dernier, le Fendouzhe a effectué différentes plongées dans la tranchée qui se trouve dans l’océan Pacifique. La fosse des Mariannes est une dépression en forme de croissant formée dans la croûte terrestre. Il a la particularité d’avoir le point le plus profond de la Terre (mais pas le trou le plus profond). Avec plus de 10000 mètres de profondeur, a une distance de la surface plus grande que l’Everest lui-même, l’endroit le plus élevé de la planète.

Pendant sept décennies, les explorateurs ont rôdé dans la région, mais très peu sont descendus au fond. Souligne le réalisateur James Cameron ou l’homme d’affaires Victor Vescovo, qui en mai 2019 a déclaré avoir atteint 10927 mètres, établissant un nouveau record. «N’importe qui» peut effectivement visiter l’endroit, s’il a 750 000 € par billet, bien sûr.

Avec trois membres d’équipage, le Fendouzhe a effectué différentes expéditions profondes pour analyser la fosse des Mariannes. À 10000 mètres de profondeur, les conditions sont extrêmes. D’une part, il y a la question de la pression, avec des niveaux de pression atmosphérique mille fois plus élevés qu’à la surface de la terre. Par contre nous avons les niveaux de lumière, c’est l’un des endroits les plus sombres de la planète, sinon le plus. Cela en fait également l’un des endroits où les températures sont les plus basses.

Pas tant le record que ce que l’on peut trouver à 10000 mètres de profondeur

Avec 10,909 mètres de profondeur, le Fendouzhe est tombé à seulement 18 mètres de devenir la mission habitée la plus profonde jamais réalisée. Ils pourront peut-être le faire sous peu (ils ont chuté de nombreuses fois ces semaines et continueront de le faire), mais ce n’est pas l’objectif principal.

Les différentes plongées du Fendouzhe ont permis recueillir des échantillons d’organismes unicellulaires uniques. Ils disent qu’une grande partie de ces organismes se nourrissent de restes organiques qui finissent par se déposer sur le fond marin.

D’autre part, tIls enquêtent également sur les matériaux qui peuvent être trouvés dans ces zones. L’un des plans de la Chine est de rechercher et de trouver de nouveaux matériaux ou des matériaux précieux dans les eaux profondes, afin de commencer l’exploitation minière en haute mer.

Dans les semaines et même les mois à venir, nous allons probablement entrer plus en détail sur cette question, car le submersible chinois s’enfonce plus profondément dans l’océan. Pour l’instant le submersible est revenu à son port dans la province de Hainan à bord du Tansuo-1, le navire qui le transporte ainsi que toute l’expédition scientifique.

Via | LiveScience et China Daily