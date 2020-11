La Chine déploie une fusée Longue 5 mars pour le lancement de la mission de retour d’échantillons de lune à Chang’e 5

La Chine la plus ambitieuse mission lunaire à ce jour est sur le tapis avant son lancement prévu la semaine prochaine.

Un poids lourd Fusée longue du 5 mars surmonté du vaisseau spatial robotique Chang’e 5 de retour d’échantillons lunaires déployé sur son site au centre de lancement spatial de Wenchang dans la province de Hainan, mardi 17 novembre.

Chang’e 5 devrait décoller le 24 novembre, selon un Description de la mission par la NASA . (Les sources officielles chinoises ont seulement dit que le lancement aura lieu « fin novembre ».) Les 18 100 livres. (8200 kilogrammes) de vaisseau spatial, qui se compose apparemment de quatre modules, se rendra ensuite sur la Lune.

Deux des modules Chang’e 5 resteront en orbite lunaire. Les deux autres – un collecteur d’échantillons et un véhicule d’ascension – atterriront dans la région de Mons Rumker de l’immense Oceanus Procellarum (« Ocean of Storms »), une vaste plaine volcanique qui a été explorée par un certain nombre d’autres missions lunaires, notamment Apollo 12 de la NASA en 1969.

Si tout se passe comme prévu, le collecteur d’échantillons de Chang’e 5 utilisera un bras robotique et une perceuse pour accrocher environ 4,4 livres. (2 kg) de saleté lunaire et de roches, y compris des matériaux provenant de jusqu’à 6,5 pieds (2 mètres) sous terre. Le véhicule d’ascension amènera ensuite cette cache sur l’orbite lunaire, où il s’arrêtera avec l’un des modules en orbite puis sera intégré dans l’autre, qui ramènera le matériel sur Terre, selon la description de la NASA. Les échantillons de lune devraient atterrir en Chine à la mi-décembre.

Ce touché sera historique: l’humanité n’a renvoyé aucun matériel de la lune depuis que la mission robotique Luna 24 de l’Union soviétique l’a fait en 1976. (Échantillons de comètes et d’astéroïdes sont descendus sur Terre depuis lors, cependant. Et encore plus de matériaux de roche spatiale collectés seront livrés dans un proche avenir, par le Japon Hayabusa2 et de la NASA OSIRIS-REx missions.)

Chang’e 5 est la sixième mission en Chine Programme Chang’e d’exploration lunaire robotique, qui tire son nom d’une déesse de la lune dans la mythologie chinoise. Les orbiteurs Chang’e 1 et Chang’e 2 lancés en 2007 et 2010, et Chang’e 3 a effectué le premier atterrissage en douceur du pays sur la lune en décembre 2013, mettant un duo atterrisseur-rover sur le côté lunaire proche.

La mission Chang’e 5T1, lancée en octobre 2014, a envoyé un prototype de capsule de retour lors d’un voyage de huit jours autour de la lune pour aider à préparer la prochaine mission Chang’e 5.

Une fusée chinoise Long 5 March surmontée de la mission de retour d’échantillons lunaires Chang’e 5 du pays se déroule sur la plate-forme du centre de lancement spatial de Wenchang dans la province de Hainan le 17 novembre 2020. Le lancement est prévu pour le 24 novembre. (Crédit d’image: CNSA)

Chang’e 4 a effectué le tout premier atterrissage en douceur du côté mystérieux de la Lune, livrant un atterrisseur et un rover dans cette région largement inexplorée en janvier 2019. Chang’e 4 est toujours aussi fort , tout comme l’atterrisseur Chang’e 3. (Le rover Chang’e 3 est mort après 31 mois de fonctionnement.)