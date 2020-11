La Chine déplace la fusée Long March-5 vers le site de lancement avant le lancement de l’atterrisseur lunaire Chang’e 5

The Associated Press18 nov.2020 13:57:17 IST

La Chine a mis en place mardi une énorme fusée en vue du lancement d’une mission visant à ramener des matériaux de la lune pour la première fois en quatre décennies. Le Long March-5 a été transporté par tracteur de son hangar au site de lancement à proximité de la base spatiale de Wenchang, le long de la côte de la province insulaire méridionale de Hainan.

La mission Chang’e 5 qu’elle portera devrait être lancée au début de la semaine prochaine, plaçant un atterrisseur sur la lune qui forera à 2 mètres (près de 7 pieds) sous la surface et ramassera des roches et d’autres débris pour être amenés sur terre. Cela permettrait aux scientifiques d’étudier les matériaux lunaires nouvellement obtenus pour la première fois depuis les missions américaines et russes des années 1960 et 1970.

La mission, nommée d’après la déesse chinoise de la lune, est l’une des plus ambitieuses de la Chine, car son programme spatial continue de générer de la vapeur depuis qu’il a mis un homme dans l’espace pour la première fois en 2003, devenant le troisième pays à le faire après les États-Unis et la Russie. La Chine a actuellement une mission sur le chemin de Mars, avec un rover de l’autre côté de la Lune qui fournit les premières mesures complètes de l’exposition aux radiations de la surface lunaire, des informations vitales pour tout pays qui envisage d’envoyer des astronautes sur la Lune.

La Chine s’est de plus en plus engagée avec des pays étrangers lors de missions, bien que la loi américaine empêche toujours la collaboration avec la NASA, excluant la Chine de s’associer à la Station spatiale internationale. Cela a incité la Chine à travailler sur sa propre station spatiale et à lancer ses propres programmes qui l’ont mise en concurrence constante avec le Japon et l’Inde parmi les nations asiatiques cherchant à marquer de nouvelles réalisations dans l’espace.

Le programme spatial a progressé avec prudence, avec relativement peu de revers ces dernières années. Le Long March-5, surnommé «Fat 5» en raison de sa forme volumineuse, a échoué lors d’une précédente tentative de lancement, mais l’énorme réservoir de talents techniques et d’ingénierie de la Chine semble lui avoir permis de surmonter la plupart des obstacles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂