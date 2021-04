La Chine commence à construire une station spatiale pour trois personnes, le premier lancement aura lieu prochainement

VITRA canapé à trois places MARIPOSA (Aura - Tissu Cat. F100)

Le Mariposa Sofa Vitra donne une impression d’ouverture et de confort généreux tout en demeurant discret grâce à ses proportions équilibrées. Il doit son confort exceptionnel à un rembourrage intégral doux et agréable; l’utilisateur est pour ainsi dire entouré de coussins et n’entrera en contact à aucun moment avec des parties dures. Par ailleurs, un mécanisme de réglage sophistiqué pour les écrans des côtés et du dossier permet d’ajuster individuellement l’assise et la position allongée. Bien qu’il soit conçu comme un canapé deux places, le Mariposa Sofa offre assez de place pour trois personnes. Le canapé doit son nom à son mécanisme ingénieux : la mobilité du dossier léger et souple n’est pas sans rappeler les mouvements d’un papillon (« Mariposa » en espagnol). Le Mariposa Sofa n'a che pas ouvertement ses propriétés fonctionnelles : les minces éléments latéraux et arrière peuvent être ajustés individuellement - en continu et sans aucun bruit - de la position droite à un angle d'environ ° et inversement. La résistance est réglée de manière à ce que les panneaux porteurs restent en place lorsque l'utilisateur s'adosse normalement, mais adoptent l'angle d'inclinaison souhaité lorsqu'une pression intentionnelle est exercée. Cette fl exibilité permet à l'utilisateur de déterminer sa position individuelle la plus confortable. Grâce à la profondeur d'assise extraordinaire, deux personnes peuvent être assises confortablement l'une en face de l'autre - pour poursuivre une conversation ou partager un coin douillet pour lire. Autant de caractéristiques qui font du Mariposa Sofa Vitra un meuble qui invite à la détente et à la décontraction. Le grand trois places Mariposa offre beaucoup d’espace et un grand confort pour toute la famille. Cadre/structure porteuse : cadre métallique sanglé avec mousse de polyuréthane. Coussins d‘assise : mousses polyuréthane et visco revêtues de coussins alvéolés.Rembourrage formé de coussins alvéolés garnis de plumes et de tiges PU. Hauteur d‘assise sous le poids de l‘utilisateur : 280 mm (mesurée conformément à la norme EN 1335-1). Coussins de dossier et d‘accoudoirs : coussin alvéolé rempli de plumes dépourvues de tuyaux et de tiges polyuréthane. Patins : en matière synthétique réglables en hauteur. Revêtements : déhoussables. Utilisation : uniquement recommandé pour des espaces privés.Avant de confirmer la commande, cliquez ici pour voir toutes les couleurs du tissu. Indiquez le code de couleur choisi dans le champ de note du panier et passez à la commande.